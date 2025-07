Bilancio Regione, via libera in Commissione all'assestamento 2025-2027

L’assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 della Regione Toscana ha incassato, nel corso della seduta di mercoledì 23 luglio, il voto favorevole a maggioranza dalla commissione del Consiglio regionale guidata da Giacomo Bigliani (Pd).

La proposta di legge passa ora all’esame dell’Aula programmata domani, giovedì 24 luglio, a partire dalle 9.30 con prosecuzione pomeridiana ed eventuale ripresa notturna.

Nel testo vengono rideterminati, in base alle risultanze definitive del Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2024, i valori iscritti fino ad oggi in Bilancio di previsione per importi presunti ed in particolare quelli relativi al risultato di amministrazione 2024 relativi alla componente debito autorizzato e non contratto (DANC) calcolato in circa 400milioni. A questo si aggiunge l’applicazione in Bilancio 2025 delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2024 a fronte di richieste da parte delle direzioni o per effetto di obblighi di legge.

Le risultanze del Rendiconto 2024

L'esercizio 2024 si è chiuso con un saldo finanziario di +1miliardo 147milioni 42mila 181,01 euro. Se a questa voce aggiungiamo le componenti che pesano negativamente sul risultato di amministrazione e cioè le quote vincolate (660milioni 631mila 933,11) e gli accantonamenti obbligatori (1miliardo 484milioni 647mila 803,83), otteniamo il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 pari a -998milioni 237mila 555,93 euro

Una quota parte di questo risultato è rappresentata dal debito autorizzato e non contratto (DANC), pari a 432milioni 291mila 787,04 euro relativo ad impegni per investimenti effettuati in esercizi pregressi a fronte di una autorizzazione all’indebitamento non contratto.

La manovra di assestamento

Viene applicata al 2025 una quota di avanzo vincolato ed accantonato pari ad euro + 192milioni 509mila 600,61 euro, portando lo stesso al valore complessivo di euro 933milioni 427mila 271,41 (incluso il Fondo Anticipazione Liquidità per 507milioni 681mila 942,89 euro e le quote già applicate in bilancio in sede di anticipo di avanzo pari a 233milioni 235mila 727,91).

Oltre ad applicare al bilancio quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2024, si procede ad assestare il disavanzo da debito autorizzato e non contratto 2024, quantificato in via presuntiva in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/27 in 599milioni 817mila 628,61 euro.

L’importo rideterminato (432milioni 291mila 787,04 euro), così come risulta dal Rendiconto 2024, rispetto alla stima registra una riduzione e una conseguente variazione pari a euro -167milioni 525mila 841,57.

Il risultato economico dell’anno 2024, calcolato in 237milioni 653mila 088,32 euro viene destinato alla copertura della riserva negativa per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale