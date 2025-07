Paura a Castelfiorentino: in stato d'alterazione lancia tegole dal tetto del teatro

Martedì 22 luglio una persona è salita sul tetto del teatro del Popolo a Castelfiorentino e ha dato in escandescenze. Ha iniziato a lanciare tegole a destra e a sinistra. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la municipale, i vigili del fuoco, il personale sanitario e i dipendenti comunali. Il protagonista della vicenda, dice la sindaca castellana Francesca Giannì, era "un ragazzo con certificati problemi psichiatrici in evidente stato di alterazione".

"Siamo intervenuti su un grave danneggiamento e aggressione da parte del ragazzo. Sono stati fatti tutti gli accertamenti, denunce e messe in sicurezza del caso, per tutelare la sicurezza pubblica, i beni comunali e la delicata situazione complessiva" continua Giannì, che ringrazia gli intervenuti. Da quantificare i danni alla struttura.

Sono stati momenti difficili e di paura per le persone presenti in piazza Gramsci. Il consigliere comunale leghista Angelo Fiore ha filmato il tutto e lo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Lo stesso Fiore e la consigliera leghista Susi Giglioli hanno definito l'accaduto "oltre ogni limite tollerabile" perché "denota un livello di pericolosità ancor più allarmante: un’aggressione deliberata, mirata a colpire chiunque si trovasse a passare nella piazza". I consiglieri parlano "dell’ennesimo colpo inferto all’immagine del nostro paese e a chi, con impegno e passione, cerca ogni giorno di renderlo accogliente, vivibile e sicuro. Purtroppo, la tanto annunciata “zona rafforzata” si conferma, ancora una volta, inesistente nei fatti."

Ancora Giglioli e Fiore: "Non possiamo più accettare che ci si nasconda dietro generiche problematiche psichiche: è evidente – e spesso accertato – che molte di queste aggressioni avvengono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcolici. Allora la domanda è: quale soluzione concreta vogliamo mettere in campo per limitare subito i danni? Una possibilità chiara è sostenere i CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) ed espellere con decisione tutti coloro che è ancora possibile rimpatriare nei Paesi di origine. E, alla luce delle recenti dichiarazioni del Sindaco, verrebbe da chiedersi se non sia arrivato il momento di riaprire le Case di Salute Mentale, per evitare che situazioni di grave instabilità personale vengano scaricate sulla collettività, con il rischio di annientare del tutto la vita sociale di intere comunità".

"Non possiamo e non vogliamo derubricare questa vicenda a un semplice episodio di cronaca. La sicurezza ha bisogno di chiarezza, fermezza e condivisione. Per questo, chiederemo un Consiglio Comunale aperto, in cui i cittadini possano portare le proprie testimonianze e osservazioni, e la Giunta possa finalmente chiarire quali misure intenda adottare – anche alla luce del fatto che il Sindaco ricopre anche il ruolo di Presidente della Società della Salute" concludono i leghisti castellani.

