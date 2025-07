Estate di lavori nelle scuole di Montopoli

L’estate è la stagione degli interventi negli edifici scolastici del Comune di Montopoli. Sono molti i cantieri in corso in queste settimane che si chiuderanno prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. All’istituto Galilei sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la pulizia e il rifacimento delle gronde, l’impermeabilizzazione dei lastricati a servizio della cucina e dei locali segreteria, il consolidamento dei rivestimenti in laterizio a faccia vista. Per quanto riguarda la palestra è stato affidato il rifacimento dell’impianto di illuminazione e il nuovo impianto di riscaldamento. Interventi che si aggirano sui 130 mila euro in totale.

A metà luglio sono iniziati i lavori alla primaria dell’Angelica che riguardano l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio oltre che la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei servizi igienici. Inoltre il rifacimento della pavimentazione del piano terra e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Interventi di oltre 270 mila euro.

Riguardano la sicurezza anche gli interventi alla scuola dell’infanzia e al nido di San Romano. Il Comune di Montopoli ha affidato le opere di compartimentazione antincendio (misura di protezione passiva che divide un edificio, in caso di incendio, in aree separate, chiamate compartimenti, per limitare la propagazione di incendi e fumi) per oltre 17 mila euro.

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di rifacimento della palestra e dei locali refezione della scuola di Marti, il secondo lotto del maxi intervento che ha permesso la riapertura della scuola.

«Nei mesi estivi, mentre i bambini e le bambine sono in vacanza nelle loro scuole si continua a lavorare ˗ spiegano la sindaca Linda Vanni, l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti ˗ per rendere sempre più belli e sicuri gli spazi e gli edifici scolastici. Un impegno economico di oltre 400 mila euro. Crediamo fortemente nella necessità di avere spazi scolastici a misura dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Grazie agli uffici che stanno monitorando costantemente i vari cantieri per essere pronti entro il primo suono della campanella. Investire nella scuola vuol dire investire nel futuro dell’intera comunità».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa