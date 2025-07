Festival Amedeo Bassi vuol dire associazioni: le tre realtà di Montespertoli coinvolte

Dal 27 luglio al 3 agosto 2025, Montespertoli ospita la sedicesima edizione del Festival Amedeo Bassi, frutto della collaborazione tra tre importanti realtà culturali attive sul territorio: la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, la Camera Musicale Fiorentina e l’Associazione Prima Materia. Insieme, queste associazioni portano in scena non solo un programma artistico di grande qualità, ma anche un modello virtuoso di collaborazione tra competenze, visioni e sensibilità diverse.

Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

La storia della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” affonda le sue radici nel 1893, quando a Montespertoli si documenta la presenza di una filarmonica che animava le manifestazioni civili e religiose del paese. Rifondata nel 1976, da quasi cinquant’anni la Filarmonica porta avanti questa tradizione con passione e continuità. Nel 2012 nasce al suo interno l’Accademia Musicale Amedeo Bassi, una scuola di musica vivace e attiva, seguita nel 2014 dalla formazione della Corale Amedeo Bassi, nata in occasione dell’allestimento dell’operetta L’Acqua Cheta. L’Orchestra “Amedeo Bassi”, fondata nel 2017, è composta da circa trenta elementi tra insegnanti, allievi e musicisti professionisti, con un repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, fino ai classici del pop. La Filarmonica partecipa al Festival Amedeo Bassi fin dalle sue prime edizioni, curando negli ultimi anni le messe in scena di Cavalleria Rusticana, La Traviata e Madama Butterfly. Quest’anno, domenica 3 agosto, porta in scena l’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti, coronando un percorso di crescita artistica e consolidata presenza sul territorio.

Camera Musicale Fiorentina

Nata nel 2014 con l’obiettivo di riportare alla luce pagine dimenticate del repertorio cameristico e restituire loro dignità e voce attraverso esecuzioni di altissimo livello, la Camera Musicale Fiorentina rinnova anche quest’anno il proprio impegno culturale con un ciclo di tre concerti straordinari. Un progetto che intreccia musica, patrimonio e identità, in un percorso che valorizza non solo il repertorio italiano, ma anche le risorse artistiche e architettoniche del territorio toscano. Fondata su un’idea forte e coerente: la musica come strumento di riscoperta collettiva e come veicolo per creare connessioni tra tradizione popolare e linguaggi colti, tra passato e contemporaneità. Ogni programma nasce dal desiderio di fare musica insieme, affidandosi a interpreti di eccellenza e riscoprendo partiture dimenticate, capaci però di parlare ancora oggi alla sensibilità del pubblico.

La Canzone Fiorentina tra Romanza e Lied di domenica 27 luglio è un omaggio alla Firenze musicale più autentica, attraverso una selezione di 15 canzoni della tradizione popolare elaborate in chiave cameristica da Massimiliano Ghiribelli. In equilibrio tra romanze ottocentesche e lieder tedeschi, il concerto vede quale voce recitante Giovanna M. Carli, Marina Fratarcangeli, soprano, Carlo Morini, baritono, il Gruppo Polifonico Vocale Interludium, Mirella Pantano, flauto, Massimiliano Ghiribelli, clarinetto, Nina Bouklan, violoncello e Daniela Novaretto, pianoforte in un incontro raffinato tra oralità e scrittura, tra sentimento popolare e sensibilità colta. Letture sceniche di e con Giovanna M. Carli. Pubbliche relazioni a cura di Carmelina Mazzone.

Non ci sono più le quattro stagioni di una volta di giovedì 31 luglio è una rilettura di Massimiliano Ghiribelli del celebre capolavoro di Antonio Vivaldi, proposto in una versione per quintetto di fiati – Mirella Pantano, flauto, Marco del Cittadino, oboe, Massimiliano Ghiribelli, clarinetto, Elia Venturini, corno e Maurizio Fedi, fagotto – che ne esalta la ricchezza timbrica con accostamenti sonori sempre diversi, in uno stile che richiama la modernità di Stravinsky. La voce recitante di Giovanna M. Carli accompagna l’ascoltatore, rievocando il testo originale che guidava la scrittura vivaldiana. Un viaggio emozionante e colorato attraverso le stagioni dell’anima. Letture sceniche di e con Giovanna M. Carli. Pubbliche relazioni a cura di Carmelina Mazzone.

La Nostra Musica dal Barocco ai Film di sabato 2 agosto è il concerto conclusivo ed è una celebrazione dell’identità musicale italiana, dal fascino del barocco fino alle colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo del Novecento. In una totale elaborazione di Massimiliano Ghiribelli, l’orchestra d’archi Metropolis diretta da Pierclaudio Fei eseguirà due concerti del repertorio barocco e musiche da film con i solisti Mirella Pantano flauto e Massimiliano Ghiribelli clarinetto, conducendo il pubblico in un’avventura sonora capace di evocare emozioni, ricordi e suggestioni visive, tra intensità lirica e brillantezza narrativa.

Prima Materia

Fondata nel 1993, Prima Materia è un’associazione che opera nel campo della promozione culturale e sociale attraverso la musica. Dal 2005 porta avanti il progetto “Musicatoio”, che celebra quest’anno i suoi vent’anni, proponendo un modello di Community Music radicato nei valori di uguaglianza, inclusione e partecipazione. Prima Materia lavora sul territorio come “laboratorio sociale di stampo musicale”, con attività che spaziano dalla musicoterapia clinica alla formazione, dall’incontro interculturale alla cooperazione internazionale (Palestina, Libano, Ucraina).

Nel Festival 2025 cura laboratori per bambini e adulti, uno spettacolo originale ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino e progetti artistici che fondono linguaggi espressivi e impegno sociale. Nel 2013 ha ricevuto il Musical Rights Award dal Consiglio Internazionale della Musica per il suo lavoro a favore dell’accesso universale alla pratica musicale.

Prima Materia parteciperà al festival con 4 eventi: due concerti, un seminario e una vera chicca all'interno del mercato, spaziando dalla musica del '500 alla sperimentazione contemporanea:

- "La canzone popolare nella musica contemporanea" con la soprano Monica Benvenuti e musiche di Harrison, Brown, Berio, lunedì 28 luglio

- "Voulez ouir les cris de Paris" una perla della musica del cinquecento all'interno del mercato, martedì 29 luglio

- "InVoce" seminario sulla vocalità, metodo Lichtenberger, tenuto da Ilaria Savini, mercoledì 30 luglio

-"Il milione, in viaggio tra le città invisibili" un omaggio a Italo Calvino a 40 anni dalla scomparsa, con musiche da tutto il mondo nel segno della contaminazione, venerdì 1 agosto

Programma completo del Festival Amedeo Bassi

Domenica 27 luglio – ore 21:00

La Canzone Fiorentina tra romanza e lied Musiche di autori vari per soprano, baritono, coro misto a tre voci, flauto, clarinetto, violoncello e pianoforte. Con musiche di: Odoardo Spadaro, Cesare Cesarini, Tito Petralia, Giovanni D’Anzi, Riccardo Cocciante, Vincenzo Billi.

Lunedì 28 luglio – ore 21:00

La Canzone Popolare nella musica contemporanea Luciano Berio e altre “Folk Songs” per voce, flauto, arpa, viola, violoncello e percussioni. Con brani di: Jonty Harrison, Henry Brown (prima esecuzione assoluta), Luciano Berio.

Martedì 29 luglio – ore 10:00

Flashmob nel mercato – Piazza del Popolo Clement Janequin: Voulez ouyr les Cris de Paris A cura del Triplum Medieval and Renaissance Music Ensemble.

Martedì 29 luglio – ore 17:00

Bambini all’Opera – Biblioteca comunale “E. Balducci” Laboratorio per bambini in vista della partecipazione all’opera Don Pasquale. A cura di Melania Minacci.

Mercoledì 30 luglio – ore 15:00

In Voce – Biblioteca comunale “E. Balducci” Laboratorio di vocalità – Metodo Lichtenberger® A cura di Ilaria Savini.

Mercoledì 30 luglio – ore 20:00

Cena in Piazza del Popolo Con degustazione di vini delle aziende locali. In collaborazione con: Associazione Commercianti, Pro Loco e Viticoltori di Montespertoli.

Mercoledì 30 luglio – ore 21:15

Guida all’ascolto dell’Opera Don Pasquale – Biblioteca comunale “E. Balducci” A cura di Melania Minacci e Andrea Graziani.

Giovedì 31 luglio – ore 17:00

Bambini all’Opera – Biblioteca comunale “E. Balducci” Secondo laboratorio per bambini per partecipazione all’opera Don Pasquale.

Giovedì 31 luglio – ore 21:00

Non ci sono più le quattro stagioni di una volta Musiche di Antonio Vivaldi per voce recitante, flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto. Con: Mirella Pantano, Marco del Cittadino, Massimiliano Ghiribelli, Alessandro Giorgini, Vincenzo Felicioni, Giovanna M. Carli.

Venerdì 1 agosto – ore 21:00

Il Milione: in viaggio fra le città invisibili Spettacolo di musica e letture ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino. A cura del Collettivo Prima Materia.

Sabato 2 agosto – ore 21:00

La nostra Musica dal Barocco al Cinema Musiche di Vivaldi, Pergolesi, Rota, Trovajoli, Morricone e Piovani. Con: Mirella Pantano (flauto), Massimiliano Ghiribelli (clarinetto), Orchestra Giovanile Metropolis di Ferrara. Direttore: Pierclaudio Fei.

Domenica 3 agosto – ore 21:00

Don Pasquale – Dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti Con:

- Veio Torcigliani (Don Pasquale)

- Pedro Carrillo (Dottor Malatesta)

- Federico Buttazzo (Ernesto)

- Roberta Ceccotti (Norina)

- Orchestra e Coro “Amedeo Bassi”

- Direttore: Massimo Annibali

- Regia: Veio Torcigliani e Roberta Ceccotti

Tutti gli eventi musicali si svolgeranno al giardino della Scuola Elementare “N. Machiavelli” (eccetto dove diversamente specificato)

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti per gli eventi del Festival Amedeo Bassi: online su www.ciaotickets.com; di persona, da martedì a domenica, presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli; nei locali dell’URP di Piazza del Popolo, dalle ore 20:00 alle 23:00 da domenica 27 luglio e sabato 2 agosto e domenica 3 agosto dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

L’Ufficio Turistico di Montespertoli è aperto tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00; il mercoledì, venerdì, sabato e domenica anche nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate