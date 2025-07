"Fucecchio necessita di un nuovo medico": l'appello dalla sindaca Donnini

Mentre prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria nella ricerca di un medico che possa sostituire il dottor Mauro Checchi a seguito del suo pensionamento, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini interviene nuovamente per lanciare il suo appello alla comunità professionale dei medici di famiglia.

“Continuo a confrontarmi costantemente con l’Azienda sanitaria, che ringrazio per l’impegno profuso nel cercare di trovare quanto prima un sostituto del dottor Checchi – spiega la prima cittadina -. A breve uscirà un bando a livello regionale per l’assunzione di 10 medici nella nostra zona, ma quella di Fucecchio è un’emergenza che non può attendere. Il mio appello è rivolto a tutti i giovani medici, oppure ai medici pensionati che non abbiano ancora compiuto 70 anni: Fucecchio è una comunità accogliente, che può contare su una rete di professionisti pronti a dare al nuovo arrivato tutto il loro appoggio. Gli annunci fino ad oggi sono andati deserti, ma auspico a breve l’arrivo di un nuovo medico che possa supportare gli assistiti del dottor Checchi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate