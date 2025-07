Fuggiti dalla guerra in Palestina, ospitati al Cas di Fucecchio

Una famiglia palestinese, giunta in Italia per ricongiungimento familiare, sarà ospite dal Cas di Fucecchio. Domani, giovedì 24 luglio, è previsto l'arrivo del nucleo familiare, che sarà accolto in Comune dalla sindaca Emma Donnini. Si tratta di una giovane madre con i suoi cinque figli minorenni, che saranno ospiti del centro di accoglienza gestito dal Consorzio Arcolaio.

La Prefettura, infatti, si occupa dell'arrivo dei nuclei familiari che hanno ottenuto il diritto al ricongiungimento familiare, in seguito a richieste di protezione internazionale.

Dal 19 luglio scorso la famiglia risiede a Firenze, ospite della cooperativa sociale Rifredi Insieme e, proprio su indicazione della Prefettura, domani sarà trasferita a Fucecchio.

"Siamo lieti di accogliere con noi questa famiglia - commenta la sindaca Emma Donnini -. Fucecchio da tempo chiede a gran voce la fine della strage disumana in corso a Gaza e nel nostro piccolo cercheremo di aiutare questa madre e questi bambini offrendo loro tutto il sostegno e tutta la vicinanza della nostra comunità".

