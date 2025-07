Furti di orologi tra la Versilia, Nizza e Ibiza: tredici misure cautelari

Rubavano orologi di lusso a Forte dei Marmi e non solo, agivano a Nizza, a Saint Tropez, a Monaco, a Cannes e a Ibiza. Tredici sono state le misure cautelari disposte dalla polizia di Lucca e del Forte, con un'inchiesta condotta dalla procura di Lucca. Nove persone sono ai domiciliari con braccialetto elettronico, quattro con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In totale il gruppo di rapinatori in trasferta sarebbe stato composto da 22 persone, di origine campana: quelli non raggiunti dalla misura cautelare, per le posizioni marginali, sono stati denunciati. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di rapine e furti di orologi di lusso.

