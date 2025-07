Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra sulla bottega d'arte di Ponte a Egola

Nello spazio espositivo C. A. Ciampi di palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra “Oltre” dei pittori della “Bottega Egol’Art”, diretta da Lorenzo Terreni. Insieme al consigliere regionale Francesco Gazzetti sono intervenuti Filippo Lotti curatore della mostra; Elisabetta Leporelli, storica dell’Arte; Agnese Trinchetti, vicepresidente associazione Bottega Egol’ Art. Un viaggio artistico attraverso le opere degli allievi della scuola di pittura Bottega Egol’Art che espongono le loro opere a Firenze. La mostra, promossa dal Consiglio regionale della Toscana, è curata da Filippo Lotti con la collaborazione di Agnese Trinchetti, con l’intervento della storica dell’arte Elisabetta Leporelli, oltre agli artisti che espongono le loro opere: Simona Antonelli, Silvana Fedi, Lucia Marconcini, Elisa Muzzillo, Elena Pitzalis, Simona Soldaini, Bruno Tamburini, Lorenzo Terreni, Agnese Trinchetti e Valentina Volpi.

“Un ‘iniziativa che si inserisce in una serie di eventi tesi a valorizzare l’arte toscana – ha detto il consigliere regionale Francesco Gazzetti – ed ogni artista è libero di esprimere la propria creatività. L’arte è un valore aggiunto e presentare le proprie opere nella sale di palazzo del Pegaso diventa un modo per far conoscere il proprio lavoro. L’arte è un veicolo per promuovere la cultura e il dialogo tra persone diverse.”

“La mostra Oltre – afferma Antonio Mazzeo – è il frutto maturo di un cammino collettivo, nato all’interno della Bottega Egol’Art, che nel tempo ha saputo generare un dialogo costante tra disciplina e libertà, tra ricerca interiore e apertura al mondo. Nel lavoro della Bottega si coglie qualcosa che somiglia molto alla politica nel suo significato più alto, ovverosia prendersi cura di uno spazio comune, costruire relazioni autentiche, riconoscere l’unicità di ciascuno e allo stesso tempo sentirsene parte. Il maestro Lorenzo Terreni ha saputo dare forma a un’esperienza educativa che è anche civica. Si capisce perfettamente seguendo il suo impegno, il lavoro quotidiano, nel quale non impone un canone, bensì cerca di condurre verso un’evoluzione che, lungi dal pretendere risultati, sprona alla scoperta.”

“La mostra – dice il curatore Filippo Lotti – raccoglie il frutto di un lavoro appassionato e autentico che coinvolge pittori di età, percorsi e linguaggi diversi. In ogni tela si coglie il passaggio di una ricerca sincera che diventa traccia di un percorso, espressione artistica di un’urgenza di raccontare. La Bottega Egol’Art, più che una scuola è un luogo di fermento artistico, un’officina di esperienze, un crocevia di emozioni e di storie. Qui, la tecnica si intreccia alla libertà del fare e la pittura si rivela non solo come esercizio di stile, ma come possibilità di espressione profonda, di incontro e di scoperta.”

“Settimanalmente ci ritroviamo da vari anni presso il mio laboratorio di pittura – dice Lorenzo Terreni presidente Associazione Bottega Egol’Art – per condividere, oltre ad un piccolo spuntino serale, i momenti creativi ed artistici. Si presenta così l’occasione per condividere anche frammenti di vita quotidiana, con le relative delusioni, le aspettative e le speranze, creando l’opportunità di costruire e alimentare anche legami di profonda amicizia. È dalla realizzazione di ogni dipinto, dal confronto e dal mettersi costantemente alla prova che nascono sempre nuovi input per andare oltre, per non fermarsi all’orizzonte ma cercare sempre qualcosa in più, di nuovo. Questo concetto ogni pittore della bottega lo ha fatto proprio, inserendolo nel proprio percorso artistico e di vita.”

“Si inserisce in un percorso creativo di ogni artista che porta da amare l’arte in tutte le sue forme – ha detto la vicepresidente Agnese Trinchetti – e i vari corsi sono aperti agli adulti. Un ambiente con un clima positivo sembra di essere una grande famiglia più che essere in una scuola.”

“A Lorenzo Terreni, alla sua idea, alla guida attenta- ricorda Elisabetta Leporelli - costante e rispettosa, al suo incoraggiamento e dedizione, nonché appunto alla sua Amicizia ogni membro del gruppo deve molto. Persone unite dalla passione per la pittura, smarrite percorrendo altre strade che la vita ha posto innanzi al proprio cammino, ricondotte dal faro dell’arte ad ascoltarsi, a ritrovarsi e riconoscersi quale parte costitutiva e partecipe fattore della Bellezza nella sua accezione più essenziale.”

La mostra proseguirà fino al 8 agosto 2025 con il seguente orario: da lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

