Inaugurata la sede Lega a Santa Croce, Vannacci sulle elezioni regionali: "Saremo compatti"

Serata affollata in via Dante Alighieri a Santa Croce sull'Arno, per l'inaugurazione della nuova sede della Lega. Al civico 1, a pochi passi dal centro storico, si sono radunati simpatizzanti e militanti del partito per il taglio del nastro alla presenza non solo degli esponenti locali, ma anche degli europarlamentari Roberto Vannacci e Susanna Ceccardi.

"È un giorno di festa e un giorno in cui rinnoviamo il nostro impegno nei confronti dei cittadini" ha detto la segretaria comunale Lega Santa Croce Valentina Fanella all'apertura della sede, "sarà un luogo di confronto. Siamo una squadra unita e determinata" poi i ringraziamenti "alle sezioni di Forza Italia e Fratelli d'Italia, per la solidarietà dopo gli attacchi che abbiamo subito in questi giorni dall'opposizione". La nuova casa santacrocese del partito è stata presentata anche dal deputato Edoardo Ziello, da Elena Meini capogruppo Lega in consiglio regionale e candidata della Lega alle prossime elezioni regionali, Silvia Vannini vicesegretario provinciale Lega, il consigliere comunale Flavio Baldi e il sindaco Roberto Giannoni, che ha aggiunto: "Quando apre la sede di un qualunque partito dobbiamo essere felici, perché è un posto dove si può fare vita democratica. Non lamentiamoci se i giovani si allontanano dalla politica, se quando si aprono sedi ci sono contestazioni" riferendosi sempre alla polemica che ha anticipato l'evento. "Con gli amici della Lega abbiamo iniziato un percorso politico da più di un anno e, nonostante subiamo attacchi giornalieri, credo che dobbiamo andare avanti in quello in cui crediamo".

Verso le elezioni regionali, Vannacci sui candidati: "Tutto dovrà essere formalizzato"

Tanti i temi emersi all'inaugurazione a Santa Croce. Uno su tutti le elezioni regionali, per le quali a breve sarà ufficializzato il nome unitario del centrodestra, che ad oggi vede quello del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi verso la candidatura. Ma ancora è in definizione, evidenzia Roberto Vannacci a cui è affidato il ruolo di responsabile della campagna elettorale di tutte le province in Toscana. "Qualche strategia ce l'ho, ma non la dico - commenta - un compito e una grande responsabilità che mi assumo con serietà e determinazione. Andremo sulla nostra strada, l'obiettivo è fare il risultato migliore, far vincere il centrodestra, portare più voti alla Lega e portare una politica sana, proposte concrete, efficienti. D'altra parte la sinistra ha fatto veramente male e la Toscana merita di meglio". Sulla compattezza in merito alla proposta di Tomasi avanzata da Fratelli d'Italia, Vannacci aggiunge: "Tutto dovrà essere formalizzato, aspettiamo la formalizzazione delle proposte e la squadra sarà sicuramente compatta, ma non voglio anticipare nulla. Aspettiamo che i giochi si facciano nei luoghi in cui si devono fare".

"Un momento di festa per il nostro movimento sul territorio" ha detto Susanna Ceccardi all'apertura della sede. Mentre, sulle elezioni, aggiunge "siamo prontissimi, partiamo dall'ottimo risultato raggiunto nel 2020, miglior risultato del centrodestra e da quello ripartiamo convinti che in questi cinque anni i nostri consiglieri regionali abbiano fatto un ottimo lavoro. A breve verrà definito il tavolo di centrodestra e quindi anche le candidature, noi abbiamo nomi assolutamente all'altezza, quello di Elena Meini. Il centrodestra può farcela, andremo compatti sul nome che uscirà". Una competitività quella del centrodestra secondo Ceccardi "anche vedendo i problemi in casa Pd, dagli scandali, alle inchieste, alla non unitarietà sul nome di Giani, dimostrano che questo centrosinistra è impegnato soltanto a difendere le proprie poltrone e non si occupa dei problemi dei cittadini, liste di attesa sanitarie, case popolari piene dove gli italiani non trovano spazio, infrastrutture non all'altezza. Noi abbiamo un programma importante, che porteremo avanti".

E sul nome ancora in ballo interviene anche Elena Meini, candidata per la Lega: "Siamo praticamente pronti per chiudere, massimo nel giro di una settimana. I tavoli sono tutti aperti, io sono a disposizione della Lega e del centrodestra ma sono pronta anche a fare un passo di lato al fianco di colui o colei che verrà scelto al mio posto perché la coalizione è importante, il centrodestra è sempre stato unito, lo abbiamo dimostrato in consiglio regionale in questi cinque anni. Da Santa Croce parte la campagna per le elezioni regionali della provincia di Pisa di cui, o in un ruolo o in un altro, sarà comunque protagonista".

