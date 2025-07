La Toscana è tra le mete preferite dagli europei per le vacanze d’agosto 2025

Questo agosto 2025 gli europei hanno tanta voglia di viaggiare e godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it , le ricerche di voli sono anche aumentate del 8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto ad agosto del 2024.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2025 stanno scegliendo l’Italia. le nostre spiagge, il nostro sole, la nostra ricchezza culturale e il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, i buoni alberghi e le infrastrutture, così come la ricchissima offerta enogastronomica e i prezzi più bassi rispetto ad altri paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato ad agosto, su Jetcost, per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2025 indicano che moltissime persone hanno optato per la Toscana e soprattutto per Pisa, è la sesta città più richiesta dai viaggiatori britannici, da decima dagli spagnoli, la 12esima dagli olandesi e portoghesi e la 13 per i francesi.

Oltre a Pisa, anche Firenze è tra le città più ricercate, essendo la settima scelta per gli spagnoli, la nona per i britannici, la decima per i portoghesi, l'undecima per i francesi, la 14esima per gli olandesi e la 15esima per i tedeschi.

Inoltre per gli stessi turisti italiani diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le Isole Canarie, e le grandi capitali europee le destinazioni più desiderate per trascorrere questi giorni di riposo e svago: Tenerife al primo posto, Catania al secondo, Palermo al terzo, Olbia al quarto, Barcellona al sesto, Creta all'ottavo, Cagliari al nono, Parigi al decimo, Palma di Maiorca (11), Zakinthos (12), Ibiza (13), Lisbona (14), Malta (15), Fuerteventura (16), Londra (18), Malaga (19), Atene (20), Mykonos (21), Las Palmas de Gran Canaria (22), Napoli (23) e Lamezia Terme (24).

Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York (5), Sharm El Sheikh (7), Istanbul (17) e Bangkok (25).

Su Jetcost:

Jetcost è un motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Questo significa che confronta i prezzi offerti da oltre 250 agenzie di viaggio e compagnie aeree per trovare il miglior prezzo per ogni tipo di viaggio. Una volta che l'utente ha deciso su Jetcost il viaggio che vuole fare, basta cliccare sul prezzo prescelto e si viene reindirizzati direttamente alla pagina dell'agenzia di viaggi che offre la prenotazione del volo, dell’hotel o del noleggio auto.

Fonte: Ufficio Stampa