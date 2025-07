Nuovo bando per ‘adottare’ rotatorie e aree a verde interne

Il Comune di Empoli, nell'ambito delle proprie azioni di riqualificazione urbana, ha intrapreso delle iniziative volte alla valorizzazione delle rotatorie che hanno ormai da anni un proprio regolamento per la loro adozione (questo è il link:. https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Regolamento-per-l-adozione-delle-rotatorie ), comprese le aree a verde che si trovano al loro interno.

In questo contesto e nella consapevolezza che le aree verdi comunali, così come gli arredi urbani, appartengono alla collettività, anche per quest’anno l’amministrazione comunale intende affidare a soggetti privati, mediante quella che da ora in avanti sarà definita “adozione”, la manutenzione e/o l’allestimento delle rotatorie stradali o spazi verdi riconoscendo all’affidatario un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli riportanti i riferimenti identificativi del suddetto e dell’attività svolta.

Per avere tutte le informazioni utili per partecipare al nuovo bando il link a cui fare riferimento è il seguente: https://tinyurl.com/54j4693e

I tempi per proporre la propria candidatura è fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

L’atto convenzionale di “adozione”, invece, avrà durata da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, a decorrere dalla stipula dell’atto medesimo.

La pubblicazione anche per quest’anno del bando sottolinea l’intenzione dell’amministrazione comunale di continuare nella promozione di azioni mirate sia nell’abbellimento di spazi e verdi urbani che nella valorizzazione del territorio e dell'identità locale, favorendo l’iniziativa privata e la diffusione dell'arte contemporanea.

Nel territorio comunale sono presenti numerose rotatorie e aree verdi per le quali l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di forme di “adozione” per il miglioramento della qualità del verde pubblico e del decoro urbano, e in particolare: per la manutenzione delle aree verdi all’interno di rotatorie e di aree verdi stradali di recente attuazione; per la manutenzione di aree verdi all’interno di rotatorie e di aree verdi stradali già esistenti, e la gestione degli allestimenti esistenti di tipo stagionale; per la riqualificazione di aree verdi all’interno di rotatorie mediante la realizzazione e alloggiamento di installazioni artistiche.

LE AREE – Sono sei le rotatorie e 3.065 mq di cura del verde Ecco quali sono: rotatoria via Sanzio/via San Mamante; rotatoria via Livornese/via Sanzio; rotatoria via Tosco Romagnola/via Cherubini; rotatoria via Serravalle a San Martino/via Basilicata; rotatoria via Serravalle

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa