Opera in Piazza, al Circolo Arti Figurative si legge il libretto 'inedito' di Fucini

Il Circolo Amatori Arti Figurative 'trait d'union' tra i due appuntamenti dell'Opera in Piazza. Dopo l'evento di ieri, martedì 22 luglio, legato alla presenza del cappello di paglia di Firenze nell'Arte e nella realtà produttiva del Valdarno, legandosi all'opera di Nino Rota intitolata proprio 'Il cappello di paglia di Firenze', è tempo di un altro appuntamento nel cortile di Palazzo Ghibellino.

Giovedì 24 luglio dalle 21.15 ci sarà una lettura scenica del libretto d'opera mai pubblicato da Renato Fucini chiamato Stella. L'evento è a cura del professor Silvano Salvadori, di Andrea e Angela Giuntini e volge lo sguardo all'Opera in Piazza in programma venerdì 25 luglio, con la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

LA STORIA DEL LIBRETTO INEDITO - Stella fu scritto per Giacomo Puccini, che aveva già musicato due poesie dell’amico Renato, ma venne rifiutato. Fucini allora passò il libretto proprio a Mascagni che vi lavorò, annunciandolo su varie riviste e quotidiani nel 1903. Anche Mascagni non portò a termine l’impegno (stava scrivendo insieme a questa altre tre opere in contemporanea).

Il libretto tratto dal famoso racconto 'Il Matto delle giuncaie' delle Veglie di Neri del 1876 rientrava nel clima del Verismo di quegli anni ed è bene ricordare la grande ammirazione che lo stesso Giovanni Verga ebbe per Renato fino a invidiarlo per quell’uso straordinario della sua lingua italiana.

Fucini di Stella progettò anche una versione teatrale. Fa parte di questa Opera una ninna-nanna, Gotine gialle, il cui originale fu donato da Fucini a Puccini allorché compose la Butterfly.

La presentazione dell’opera sarà accompagnata da proiezioni di ambientazione che faranno da corona alla recitazione delle fasi salienti del libretto. Reciterà lo stesso Salvadori con Andrea e Angela Giuntini.

Ingresso gratuito, per info 349/2264537. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli ed è inserito nel programma di appuntamenti Uno Spettacolo d'Estate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa