'Opera in piazza': ultimi biglietti disponibili per ‘Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni

Si avvicina l'appuntamento conclusivo dell'Opera in Piazza organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, previsto per venerdì 25 luglio 2025, alle 21, in Piazza Farinata degli Uberti con protagonista "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni.

Sono pochi i posti ancora disponibili, sia di primo che di secondo settore, da oggi acquistabili esclusivamente da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19) e Libreria NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18).

Per questa edizione, ritorna l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto", diretta per l'occasione da Roberto Gianola, affiancata dalla Pia Società Corale Santa Cecilia, la più antica istituzione musicale cittadina. La regia sarà curata da Elena D'Angelo, artista pluripremiata, che vanta una lunga carriera nell'ambito operistico, fondatrice e direttrice artistica dal 2014 della "Compagnia d’Operette Elena D’Angelo". Per la prima volta, inoltre, l'allestimento scenico è affidato alla Lake Como Academy, rinomata organizzatrice di eventi musicali di livello internazionale come il Festival Pianomaster, l'Alto Lario Festival, il Varenna Festival ed il "Bellano Lirica".

I ruoli da protagonista vedono la partecipazione di voci eccellenti, sia affermate sia giovani promesse: Alessandra Meozzi sarà Santuzza, Ariel Bicchierai impersonerà l'affascinante Lola, il tenore Alessandro Fantoni sarà Turiddu, Theodoros Zogopoulos vestirà i panni del geloso Alfio, mentre Lucia, la madre di Turiddu, sarà interpretata da Sofia Olivieri.

BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita esclusivamente da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19) e Libreria NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18)

COSTO DEI BIGLIETTI

1° settore: intero € 40 / ridotto* € 36

2° settore: intero € 35 / ridotto* € 31

3° settore: intero € 30 / ridotto* € 25

Under 18: € 10

*Riduzione riservata ai Soci Unicoop Firenze

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, 0571 711122 / 3737899915, email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa