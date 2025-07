Partiti i lavori per allargare la rotatoria del Cnr tra Pisa e San Giuliano Terme: "Intervento atteso"

Sono partiti la scorsa settimana i lavori per l’allargamento della rotatoria del CNR tra Pisa e San Giuliano Terme, all’incrocio tra via di Pratale, strada provinciale Vicarese, via Moruzzi, via Volpi e via Alfieri, in sostituzione di quella provvisoria esistente che non risponde più ai flussi di traffico attuali. L’intervento, coordinato da Pisamo, è finanziato per il 60% dal Comune di Pisa, per il 30% dalla Provincia di Pisa e per il 10% dal Comune di San Giuliano Terme, per un valore complessivo, da quadro economico, di 426mila euro.

I lavori verranno eseguiti per stati di avanzamento, con chiusure al traffico limitate ai momenti delle asfaltature che verranno eseguite in modo da impattare il meno possibile sugli intensi volumi di traffico che interessano la rotatoria. Nei mesi di luglio e agosto le lavorazioni si concentreranno sul sedime della rotatoria e sull’anello centrale, che verranno allargati per permettere di fluidificare maggiormente il traffico, in modo da terminare i lavori sulla carreggiata prima dell’inizio delle scuole. Dopo metà settembre i lavori si sposteranno sulle rifiniture a margine dell’intervento, come marciapiedi, pista ciclabile e aiuole a contorno. Fine complessiva dei lavori prevista tra fine settembre e inizio ottobre.

Il progetto. La nuova rotatoria presenterà un diametro esterno pari a 38 metri, la corona interna una larghezza pari a 9 metri, con bracci di ingresso con larghezza di 3,50 metri nel caso di strada ad una sola corsia, pari a 6 metri nel caso della strada a doppia corsia posta a sud e pari a 6,90 metri nel caso della strada a doppia corsia posta a nord. I bracci di uscita hanno invece larghezza pari a 4,50 metri. L’isola centrale sarà di tipo parzialmente sormontabile con una fascia più esterna di larghezza pari a 1,50 metri per permettere il corretto inserimento in curva dei mezzi pesanti. La parte interna dell’isola sarà invece a verde. Per i marciapiedi è prevista una pavimentazione realizzata mediante autobloccanti. Perimetralmente alla sede stradale sarà predisposto il nuovo impianto illuminazione pubblica.

“Con questo intervento tanto atteso – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti -, che realizziamo nel periodo estivo e con asfaltature in notturna per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini, riusciamo finalmente a porre fine allo stato di provvisorietà della rotatoria del Cnr, che era assolutamente inadeguata ad assorbire un flusso di traffico così intenso come quello registrato, soprattutto nelle prime ore del mattino, in un’area urbana che riceve il transito in entrata dai comuni limitrofi del Lungomonte ed è caratterizzata da una sempre maggiore densità di servizi per cittadini, studenti e lavoratori. Lo sviluppo in questi anni di poli universitari, di ricerca scientifica, medica, assistenziale e di alta formazione tecnologica, conferma la necessità di intervenire per adeguare l’area con opere e servizi di mobilità idonei ad accompagnare l’espansione in atto in questa parte della città. In questo caso l’opera viene realizzata grazie al rapporto di intesa e collaborazione messo in atto con la Provincia di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme”.

“Il nostro contributo è fisso ed è il 30% dell'importo complessivo, quindi pari a circa 130mila euro di risorse, che saranno erogate dopo il collaudo tecnico - afferma il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori -. Si tratta di un'opera dalla grande strategicità logistica, che si trova vicino a importanti strutture accademiche e sanitarie, che sorge a cavallo del territorio dei due Comuni e interessa una strada provinciale. In questo senso la Provincia di Pisa, come di consueto, è pronta a fare la propria parte per una sempre maggiore sicurezza della viabilità per gli utenti della strada, che si tratti di nuove rotatorie o di ponti e infrastrutture”.

“La nuova rotatoria - afferma il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli - permetterà di eliminare un punto dolente della viabilità tra San Giuliano Terme e Pisa, all'interno di un'area urbana tra i due comuni densamente abitata e intensamente attraversata, al centro dei principali snodi viari della zona. Una volta terminata, godremo di una porta di accesso ai due comuni rinnovata e funzionale a ridosso dell'area della ricerca e delle eccellenze che dal Cnr e la facoltà di Chimica nel comune di Pisa prosegue a San Giuliano Terme con lo studentato Dsu Praticelli, la Fondazione pisana per la Scienza, la Fondazione Dopo di noi, l'Isola dei Girasoli ed il Polo tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna attualmente in costruzione. Un'infrastruttura che migliorerà la sicurezza e renderà più sicura e scorrevole l'immissione del traffico in ingresso e in uscita”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

