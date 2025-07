PD San Miniato risponde a FI: "Partito compatto, lavoriamo con determinazione"

Le critiche mosse da Forza Italia all’amministrazione comunale di San Miniato, che parlano di immobilismo e di una maggioranza divisa, non reggono alla prova dei fatti. Il gruppo consiliare del Partito Democratico si conferma compatto, responsabile e pienamente allineato con la giunta guidata dal sindaco Simone Giglioli.

A differenza di quanto sostenuto dall’opposizione, la maggioranza lavora con determinazione su progetti chiave, tra cui quelli legati all’edilizia scolastica, alle aree urbane da riqualificare e ai servizi pubblici. I cantieri aperti sul territorio rappresentano il segno tangibile di una visione amministrativa concreta e orientata al futuro.

Sul piano finanziario, l’avanzo di bilancio è gestito con prudenza e senso istituzionale, evitando azzardi come l’indebitamento proposto da Forza Italia, che attraverso l'accensione di mutui graverebbe ulteriormente sulla spesa di parte corrente del bilancio, lasciando poco spazio al funzionamento delle spese ordinarie del Comune, come ad esempio le utenze, gli stipendi dei dipendenti e la manutenzione ordinaria dei beni, per cui occorre muoversi con la massima prudenza e cautela. Pertanto, la giunta preferisce una strategia sostenibile, che consente di investire senza mettere a rischio la stabilità economica del Comune. Anche le scelte fiscali sono coerenti con questa linea, a partire dal mantenimento delle tariffe TARI, segno di attenzione verso i cittadini.

L’idea di una maggioranza consiliare in difficoltà è una costruzione retorica priva di fondamento. Le posizioni espresse dal PD e dalla lista Noi per San Miniato confermano una squadra politica compatta, rispettosa delle regole democratiche e con una direzione chiara. Le polemiche dell’opposizione appaiono strumentali e poco credibili.

Mentre altri parlano, il gruppo di maggioranza agisce.

PD San Miniato

