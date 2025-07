Santa Lucia, lettura collettiva delle voci dei poeti di Gaza

Domenica 27 luglio 2025, ore 18:30, in occasione dell’ottantunesimo Anniversario dei Fatti di Santa Lucia a Paterno (Vinci), al ‘muro’ della Chiesa di Santa Lucia, a piedi dell’epigrafe marmorea, si svolgerà una particolare commemorazione. Nel luglio 1944, la frazione di Santa Lucia fu teatro di un grave episodio di violenza. Tre civili inermi vennero barbaramente uccisi e altri quaranta furono presi in ostaggio per un rastrellamento tedesco, addossati al muro della chiesa, per una possibile esecuzione collettiva che, per una sorte favorevole, fu evitata.

Ogni anno, in quel luogo, si ritrovano le associazioni del territorio per custodire la memoria e rinnovare un impegno di presenza civile.

Quest’anno, in collaborazione con la Festa della Poesia e l’Archivio dei Poeti di Vinci, si è voluto ricreare quel “muro” attraverso una lettura collettiva delle voci di poeti di Gaza, un momento di ascolto dedicato a chi oggi – altrove – vive nella privazione e nella sofferenza, e spesso non ha modo di essere ascoltato. Come hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori, con ANPI Vinci, capofila delle varie associazioni aderenti, patrocinio del Comune di Vinci: “Le parole attraversano il tempo e i confini: ricordare è anche non restare in silenzio di fronte all’ingiustizia, ovunque accada”.

Chi vuole partecipare come lettore, per dare voce ai poeti di Gaza, può dare la propria disponibilità entro sabato 26 luglio al seguente indirizzo email: anpi.vinci@gmail.com . Il ritrovo per i lettori è alle ore 18,00.

Fonte: Vinci nel Cuore - Ufficio stampa

