"Sorsi e morsi in piazza" a Orentano quattro serate di festa con la Pubblica Assistenza

Orentano, a cominciare da domani sera (giovedì 24 luglio) vedrà la prima edizione di “Sorsi e Morsi in piazza”, la manifestazione organizzata dalla Pubblica Assistenza-Croce Bianca, con quattro serate in piazza san Lorenzo, da giovedì 24 luglio a domenica 27. Attrattiva della manifestazione sarà lo street food, saranno presenti 6 truck dedicati al cibo e alle bevande, tra cui anche la birra. Ogni serata avrà anche un tema musicale che la caratterizzerà con spettacoli dal vivo.

Tutte le serate cominceranno alle 19 e andranno avanti fino alle 23. Una manifestazione rivolta ai giovani, ma anche alle famiglie per movimentare un po' l'estate orentanese.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, durante una conferenza stampa in comune a Castelfranco di Sotto, alla presenza dei vari esponenti della Pubblica Assistenza – Croce Bianca tra cui il presidente Giuseppe Santosuosso e dai consiglieri Alessia Volpi, Giuseppe Propato e Paolo del Seta. “Una manifestazione – ha detto il sindaco Fabio Mini - che nasce dalla volontà della Pubblica Assistenza - Croce Bianca di Orentano di dare un servizio in più alla comunità orentanese che è già abituata a diverse iniziative estive, ma non ne aveva mai avute di questo genere, è la prima volta infatti che viene data una scelta più variegata sull'estate orentanese. E' una possibilità in più di divertimento per la comunità orentanese, oggi è un momento in cui la gente ha bisogno di uscire e divertirsi, alle persone piace stare in strada, ma soprattutto piace fare comunità. La frazione di Orentano su questo, devo ammettere, che è sempre stata in prima fila, la comunità orentanese è sempre stata all'avanguardia nelle iniziative. Ora grazie alla Croce Bianca, gli orentanesi avranno altri 4 giorni di festa. Ringrazio la Pubblica Assistenza-Croce Bianca perché veramente non soltanto ci dà un servizio importante sul fronte sanitario, sulla protezione civile e sull'antincendio. Adesso si impegneranno anche nell'organizzazione degli eventi”.

Alessia Volpi, consigliere della pubblica assistenza, parlando delle serate ha spiegato: “Abbiamo deciso di fare queste 4 perché Orentano potesse avere qualcosa di diverso che andasse ad aggiungersi alla Sagra della pizza e alla Festa del bigné. Giovedì 24 la musica sarà dedicata i brani più famosi degli anno '80, con la serata “80 Fame”. Venerdì 25 lascerà spazio ai brani più famosi del Festivalbar con la musica degli anni 2000, la serata dal tema “Wanderlend Orentano”. La sera di sabato 26 spazio alla musica Country e invece domenica 27 si chiuderà con una serata monotematica, dedicata ai brani più belli di Renato Zero con la cover band Teatro Zero”.

“E' la prima volta che si sperimenta uno Street Food a Orentano, è stato deciso in poco tempo da quello che mi hanno raccontato, questi ragazzi che non smettono mai di dimostrarci le loro capacità, ultimamente anche organizzative" ha affermato l'assessore alle frazione Davide Bartoli. "C'è un po' di attesa anche da parte nostra per vedere un po' quello che sarà l'esito di questa festa che tutti ci aspettiamo di sperimentare”. “Nell'ultima serata – continua Bartoli - è stata data l'opportunità anche ad un'associazione sportiva di fare delle esibizioni di danza con le giovani allieve. Mi aspetto una partecipazione anche da parte di tutti gli orentanesi che di solito sono sempre molto attenti a questi tipi di manifestazioni, non credo di dover dire altro, se non che vi aspettiamo tutti il 24, 25, 26, 27 a Orientano in piazza San Lorenzo".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Notizie correlate