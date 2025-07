A Santa Maria Monte 'La Notte Bianca dei DJ' e "un borgo che balla"

Ci sono idee che nascono da esigenze diverse, ma che poi convergono in un unico obiettivo: creare qualcosa di unico. La Pro Loco voleva creare un’iniziativa che valorizzasse il suo borgo; ottenuto il patrocinio del Comune, ha riscontrato una finalità d’intenti parlandone con Massimiliano Bernardini, noto organizzatore di eventi (Celebrità) e agente pubblicitario, innamorato del suo paese, che si è attivato per reperire le risorse economiche necessarie a finanziare l’evento tramite sponsor privati, affinché nessun costo gravasse sulla comunità.

Ha coinvolto Alessandro Matteoli, alias Spazialex DJ, che da 20 anni, con la Digital Jockey Family, è uno dei riferimenti nazionali per le nuove tecnologie applicate all’arte del DJing, con l’obiettivo di rilanciare la figura del DJ moderno. Per questo organizza spesso raduni sul territorio nazionale.

Così è iniziato il tam tam sul gruppo Facebook “DJ che aiutano DJ”, che conta quasi 25.000 iscritti.

Ce la facciamo a far “ballare un borgo”?

Centinaia di DJ da tutta Italia hanno inviato la propria candidatura via email. Spazialex, tramite colloqui telefonici, ha selezionato i partecipanti più in linea con la filosofia dell’evento, costruendo un percorso musicale di 12 tappe, tutte diverse, con DJ che si alterneranno per creare atmosfera nel borgo dalle 18:00 alle 24:00, in un crescendo emozionale.

Considerando che si esibiranno quasi 100 DJ (dalla star al debuttante, passando per un ragazzo non vedente, con nord, centro, sud e isole rappresentati), abbiamo battezzato la serata:

1ª Notte Bianca dei DJ, con il claim “Un borgo che balla” e un sito web dedicato: www.nottebiancadeidj.it, dove sono dettagliati tutti i DJ show e le biografie dei DJ più rappresentativi.

Impossibile citare tutti i DJ presenti, ma Spazialex, per inventare format, ha sempre bisogno dello zoccolo duro della Family. Citiamo almeno:

Nuwanda (Firenze), Arjuna Cosmo (Spinea), Luca B (Milano), Franco Pizzo (Cuneo), Bazzooka (lago d’Iseo), Luz (Ferrara), Mike Klove (Pontedera), Steve Music Live (Livorno), Ciancia (Formia), Randy (Tirrenia), Mirko Mix (Empoli), che avranno anche funzioni di coordinamento e direzione artistica.

Madrina della serata: Giulia la Marca (NG Eventi, Firenze), che accoglierà tutti i DJ, anche quelli in visita, in una sorta di raduno certificato con il registro:

“Un borgo che balla, io c’ero”.

Padrino della serata sarà Alex Gomma DJ (Alessandro del Fabbro), con 45 anni di carriera da DJ e produttore discografico, che renderà omaggio al grande vocalist Franchino, registrato per la prima volta da lui stesso insieme a David Togni (A Night in Tirrenia). Una sorpresa è in arrivo proprio nel paese dove Francesco Principato – vero nome di Franchino – era residente.

Lo spazio dedicato a tutorial, test e debutti sarà affidato all’influencer EUROGALA (Como), che allestirà un DJ Show che parte dai vinili e arriva all’ultimo controller digitale.

Da Tortona arriverà Max Mora, riferimento italiano di VirtualDJ, il software di mixaggio live più diffuso al mondo.

Una chicca per gli appassionati sarà la presenza di Roberto Turatti (Milano), storico batterista dei Decibel di Enrico Ruggeri e creatore del progetto Den Harrow, che per l’occasione tornerà al suo primo amore: il DJing. Mixerà videoclip musicali anni ’70 e ’80.

Girando per il borgo si troverà:

musica latina (Chiesa),

elettronica (Rocca),

happy (Piazza della Vittoria),

davanti al Comune il palco con la VideoDiscoteca, dove a ogni canzone corrisponderà il suo videoclip originale.

12 gli show nel percorso sotto le stelle.

Per chiudere il cerchio di “Un borgo che balla” è stata fondamentale la coordinazione tecnica della Pro Loco e la dedizione di Valentina Novi, che ha curato tutti gli aspetti organizzativi e tecnici, inclusi mercatini, street food e musei aperti.

Grande attesa per il taglio del nastro sul palco, previsto per le 21:30, con la partecipazione del sindaco Manuela Del Grande, entusiasta fin da subito dell’idea di creare una serata unica da ricordare a lungo, e che premerà il play della sigla a sorpresa.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

