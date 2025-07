Al via la Festa de L'Unità di Limite sull'Arno, due settimane di cene e dibattiti. Il programma

«La Festa è un appuntamento tradizionale e i nostri paesani lo vivono come un momento in cui la comunità si ritrova. Abbiamo molta voglia di stare insieme e parlare di politica, peraltro in un momento in cui si parla del futuro della nostra regione. Ampio spazio al dibattito, con ospiti importanti, ma anche tanto divertimento e buona cucina. Il Pd di Capraia e Limite è come sempre pronto a fare la propria parte con determinazione» così Michele Puccioni, segretario del Pd di Capraia e Limite, presenta la festa de L’Unità, che si terrà da domenica 27 luglio a domenica 10 agosto presso la Taverna dei Meli di Limite sull’Arno (zona sportiva di viale Togliatti).

Un programma ricco e pieno di interessanti iniziative, ne segnaliamo alcune fra le più importanti: lunedì 28 luglio ospiti della festa il segretario Pd Toscana Emiliano Fossi, Francesco Cecchetti e Gianluca La Coppola, coordinato Cgil Empolese Valdelsa; mercoledì 29 si parlerà di Alzheimer con Enrico Sostegni, presidente commissione salute del Consiglio regionale toscano e la dottoressa Antonella Notarelli; giovedì 31 il dottor Fabio Firenzuoli parlerà di fitoterapia, mentre il 1 agosto Brenda Barnini e Giacomo Cucini esporranno le proposte dei territori in vista delle elezioni regionali. Pace,Gaza e donne i temi che tratterà l’onorevole Laura Boldrini sabato 2 agosto, mentre lunedì 4 saranno ospiti della festa l’onorevole Simona Malpezzi e il senatore Dario Parrini. Martedì 5 agosto ci sarà il presidente della Regione Eugenio Giani e sabato 9 agosto il sindaco e la giunta comunale incontreranno i cittadini.

Tutte le sere presente lo stand della Publica Assistenza Croce d’oro di Limite sull’Arno con servizi e serate di approfondimento.

Il ristorante e la pizzeria saranno aperti tutte le sere dalle 19.30, con carne alla brace, spiedini di pesce e frittura di pesce. Per prenotazioni chiamare Michela 339 3643411.

Martedì 29 luglio si terrà una cena di beneficenza in favore di RE.SO. Gli incontri se non diversamente indicato inizieranno alle 21.30.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

