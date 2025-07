Bosco in fiamme a Lucca, traffico bloccato sulla bretella in direzione Viareggio

Un incendio boschivo si è sviluppato nel tardo pomeriggio in località Chiatri, nel Comune di Lucca, interessando il versante versiliese sopra l’abitato di Massarosa. Le fiamme avrebbero avuto origine da un autoarticolato in transito lungo la bretella Lucca-Viareggio e si sono rapidamente propagate al bosco circostante, causando il blocco della corsia di marcia in direzione Viareggio.

L’incendio, che ha già percorso una superficie di circa un ettaro, è attualmente in fase di contenimento. Sul posto sono impegnate le Squadre Antincendi Boschivi, operai forestali e squadre del volontariato, coordinate dal direttore delle operazioni del Comune di Camaiore e dalle Sale operative di Lucca e Firenze. In supporto stanno operando anche due elicotteri della flotta regionale e il personale dei Vigili del Fuoco.

