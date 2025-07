Chalet e chiosco, la rettifica per il Ccn di Forza Italia San Miniato e Riformisti

In riferimento a precedenti comunicazioni e/o dichiarazioni, intendiamo rettificare un’informazione risultata inesatta e che potrebbe aver generato equivoci.

Ci scusiamo sinceramente con il CCN San Miniato Basso e con il suo Presidente per aver erroneamente associato il Centro Commerciale Naturale alla questione relativa allo "Chalet/Chiosco di MariaLaura".

Desideriamo chiarire che il CCN San Miniato Basso è totalmente estraneo alla vicenda in oggetto. L’associazione e il suo Presidente non hanno avuto alcun coinvolgimento diretto o indiretto nella gestione, nella comunicazione o nelle decisioni inerenti tale questione.

Rinnoviamo le nostre scuse per l’equivoco e per ogni eventuale disagio arrecato, ribadendo il nostro rispetto per il lavoro svolto dal CCN sul territorio.

Riformisti per San Miniato, Forza Italia San Miniato

