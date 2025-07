Chiesina e le Sue Frazioni: "Urbanistica in stallo, Giunta Berti fuori tempo massimo"

L’urbanistica è una delle principali competenze affidate dalla legge ai Comuni, fondamentale per imprese e famiglie che intendono costruire o ristrutturare un immobile. A Chiesina Uzzanese, però, molti interventi sono bloccati da mesi a causa del mancato aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali.

A confermare la situazione è stata un’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione *"Chiesina e le sue Frazioni"*: la variante al Piano Operativo e al Piano Strutturale, avviata nel 2019, avrebbe dovuto essere completata entro novembre 2024. Non rispettare questa scadenza ha comportato la sospensione di numerose pratiche edilizie.

La legge regionale 65/2014 è chiara: la revisione dei piani deve concludersi entro tre anni, prorogabili a quattro per effetto delle deroghe concesse durante l’emergenza COVID-19. Superata questa soglia, non è più possibile autorizzare nuovi interventi come edificazioni, realizzazione di manufatti edilizi (sia fuori terra che interrati), ristrutturazioni urbanistiche che modifichino in modo sostanziale il tessuto esistente, né installare prefabbricati o strutture di vario genere.

Dal 2019 la delega all’urbanistica è in capo al sindaco Fabio Berti. Nonostante le elezioni comunali e l’insediamento di una nuova Giunta, ad oggi il nuovo piano urbanistico non è stato approvato. Il risultato? Un blocco che penalizza cittadini e aziende, mentre dall’amministrazione comunale regna il silenzio.

