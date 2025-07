CNA Storie racconta... la CNA: l'impegno nell'Empolese Valdelsa

Nuovo appuntamento con “CNA Storie – Radio Lady”, la rubrica settimanale del mercoledì realizzata in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa, pensata per raccontare e far conoscere le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata di mercoledì 23 luglio, ultimo appuntamento di questa stagione, la protagonista è proprio la CNA, che si racconta con le voci di Andrea Panchetti e Valentina Cantini, rispettivamente presidente e co-coordinatrice di CNA Empolese Valdelsa.

È stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività della Confederazione e sui primi cento giorni di Panchetti alla guida dell’associazione. "Sicuramente – afferma – possiamo dire che il lavoro svolto finora è stato impegnativo e complesso. Quando ci siamo incontrati nei giorni scorsi per fare il punto della situazione, abbiamo messo in fila tutte le attività realizzate insieme e ci siamo resi conto che, passo dopo passo, siamo riusciti a concretizzare molte cose. Abbiamo già organizzato due assemblee sul territorio – spiega Panchetti – e, parallelamente, ho incontrato insieme ai coordinatori territoriali quasi tutte le amministrazioni dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. In questi incontri ci siamo resi disponibili ad avviare un dialogo per lo sviluppo del territorio, affrontando tematiche strategiche e aprendo un confronto costante".

Panchetti sottolinea inoltre come il ruolo di presidente CNA comporti responsabilità sia comunicative sia politiche: "Il presidente ha il compito di portare la voce della CNA all'interno delle amministrazioni comunali e, più in generale, di valorizzare e far conoscere le aziende del territorio. Deve essere presente, ascoltare, raccogliere le istanze delle varie categorie e dei mestieri, e poi portarle sui tavoli decisionali, che siano comunali, provinciali, regionali o nazionali. In questo lavoro sono affiancato in maniera fondamentale da Marco Goretti, coordinatore della sezione insieme a Valentina Cantini, che rappresenta un punto di riferimento costante e un aiuto prezioso nella gestione di tutte queste dinamiche".

Prende poi la parola Valentina Cantini, che illustra il proprio operato all’interno della Confederazione: "Il mio compito è quello di ascoltare le aziende, raccogliere le loro esigenze, comprendere le problematiche e, insieme ad Andrea e Marco, valutare le azioni da intraprendere. Queste possono andare dall’organizzazione di eventi e momenti di confronto fino all’impostazione di percorsi politici condivisi con le amministrazioni locali".

Nel descrivere la quotidianità degli impegni presi da CNA, Cantini cita il caso del Terrafino, area industriale che conta oltre cinquanta aziende: «Dal 2021 abbiamo avviato un percorso strutturato di ascolto e coinvolgimento. Abbiamo incontrato le imprese, raccolto le criticità e redatto un documento condiviso, poi presentato all’amministrazione comunale. Alcuni risultati sono già visibili: è stata effettuata l’asfaltatura della zona e, nell’ultima tornata amministrativa, è stata anche assegnata una delega specifica a un assessore per seguire proprio il Terrafino». L’esempio, concludono Panchetti e Cantini, dimostra quanto il lavoro di CNA sia centrale come intermediario tra le imprese e le istituzioni, capace di dare risposte concrete su svariati temi, dalla logistica alla viabilità. “Il nostro compito, infatti, è ‘forzare’ l’attenzione su determinate problematiche importanti per le imprese del territorio”.

CNA Empolese Valdelsa cura anche l’organizzazione di eventi informativi per lavoratori e cittadinanza. Il prossimo è in calendario giovedì 31 luglio alle ore 18, presso la sede di Open Flow in Piazza Edoardo De Filippo 12 a Castelfiorentino. “Energia da Condividere” è dedicato al tema dell’approvvigionamento energetico e alle opportunità concrete per cittadini e imprese: vuole offrire informazioni utili, strumenti pratici e testimonianze reali per affrontare con consapevolezza la transizione energetica. Saranno presenti, oltre ad Andrea Panchetti, anche la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì. Interverranno Alessandro Rossi, consulente in materia energetica, che illustrerà il quadro generale e le opportunità oggi disponibili; Massimiliano Benedetti, amministratore unico di Erre Energie srl, che approfondirà le possibilità di rendimento offerte dalle fonti rinnovabili e le agevolazioni sugli investimenti; e Massimo Botti, General Manager di Finenergy, che presenterà ZHEROCER, un caso concreto di Comunità Energetica attiva nella cabina primaria GSE che serve i territori dei Comuni di Castelfiorentino, Montaione e alcune aree di Gambassi Terme e Montespertoli.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione per informarsi, confrontarsi e individuare soluzioni sostenibili per affrontare la sfida energetica con maggiore autonomia ed efficienza.

https://www.firenze.cna.it/territori/empolese-valdelsa/un-incontro-sul-futuro-dellapprovvigionamento-energetico/