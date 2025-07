Consiglio comunale di Montopoli: i punti all'Ordine del giorno

Il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli in Val d’Arno è convocato per sabato 26 luglio 2025 alle ore 9:30, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.

Nel corso della seduta saranno trattati diversi punti di rilevanza amministrativa, tra cui le comunicazioni della Sindaca e l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 3 luglio 2025. Saranno inoltre esaminate la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 29 maggio 2025, relativa alla variazione urgente del bilancio di previsione 2025-2027, e l’approvazione della variazione del programma delle opere pubbliche e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per l’annualità 2025, con contestuale modifica del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

All’ordine del giorno anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio con variazione di assestamento generale, il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dai lavori di somma urgenza conseguenti all’evento calamitoso dei giorni 14 e 15 marzo 2025, nonché l’approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato Gemellaggi.

La seduta proseguirà con la discussione sul rinnovo della convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno, e con l’aggiornamento del piano e del regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 dicembre 2018.

