Consiglio comunale Empoli, gli esiti della seduta del 23 luglio 2025

Dopo le comunicazioni del sindaco che hanno riguardato gli esiti dei lavori della Conferenza dei Servizi sulla proposta di project financing per il rifacimento dello stadio ‘Carlo Castellani’, la seduta consiliare di mercoledì 23 luglio 2025, che si è tenuta nell’aula al primo piano del palazzo comunale di Giuseppe del Papa, 41, è proseguita con la discussione della delibera sulle dimissioni del consigliere Manilo Baggiani, a cui è seguita la surroga e nomina del nuovo consigliere comunale Athos Bagnoli, che si è seduto sugli scranni dell’aula dopo un lungo applauso di accoglienza, con votazione favorevole di tutti i presenti dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione.

Il consigliere Athos Bagnoli entra in sostituzione dell’uscente consigliere Manilo Baggiani come componente della Commissione consiliare I 'Affari generali e istituzionali con funzioni di controllo' e della Commissione consiliare III “Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici” con votazione all'unanimità.

Athos Bagnoli, ottant’anni compiuti nel novembre scorso, entra come consigliere più votato tra i non eletti nel gruppo consiliare del Partito Democratico a supporto del sindaco Alessio Mantellassi. Bagnoli è volto noto in città: grande appassionato dell’Empoli Fc, è presidente dell'Unione Club Azzurri, centro coordinamento di Empoli, tra i protagonisti della "Scuola del Tifo" riconosciuto anche all'ultimo Premio Aramini - Una città per lo Sport. Era stato eletto consigliere comunale anche nel secondo mandato della ex sindaca Brenda Barnini nel 2019.

15. Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni – Approvazione. La delibera è stata votata per punti e poi approvata interamente con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia, contrari Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S

16. Programma comunale degli impianti di telefonia - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione. La delibera è stata approvata come la precedente prima a punti dalle controdeduzioni alle osservazioni e poi la proposta di delibera è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia, contrari Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, e M5S

17. Salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento del Bilancio 2025-2027 – art. 175 e 193 del dlgs 267/2000. L'atto è stato approvato con i voti con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Fratelli d'Italia e M5S

18. Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 267/2000. L'atto è stato approvato con i voti con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia e M5S

19. Approvazione della bozza di convenzione e del regolamento di funzionamento del Sistema Museale Diffuso Empolese Valdelsa (Mudev) – Durata 2025–2030. L'atto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra e M5S, astenuti Fratelli d'Italia.

20. Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Empolese Valdelsa. Modifiche e approvazione della versione emendata. L'atto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra e Fratelli d'Italia, astenuti M5S.

21. Presa d’atto dello schema di convenzione tra Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze per l’uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti scolastici secondari di secondo grado. indirizzi per la sottoscrizione e la successiva gestione degli spazi sportivi. L'atto è stato approvato all'unanimità.

22. Premio letterario Pozzale Luigi Russo - istituzione del "Premio speciale Vera Viti" nel quadro del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo - modifica e integrazione dello statuto del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo. L'atto è stato approvato all'unanimità.

