Controlli negli autolavaggi, 10 denunciati e 60mila euro di multe nel fiorentino

Controlli dei carabinieri negli autolavaggi a mano, finalizzati a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno portato in provincia di Firenze alla sospensione di 4 attività per gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sanzioni per circa 60mila euro. Il massiccio controllo del Nucleo ispettorato del lavoro di Firenze, con il supporto del comando provinciale e del gruppo carabinieri forestale, come spiegato dai militari si è concentrato in 12 impianti di autolavaggio distribuiti tra Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Fucecchio e Vinci.

Numerose le violazioni alla sicurezza riscontrate: mancata formazione dei lavoratori, non sottoposizione degli stessi a visita medica d’idoneità al lavoro; l’omessa nomina del medico competente a del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché degli addetti al pronto soccorso ed alle emergenze; la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Per tali violazioni, 10 datori di lavoro sono stati destinatari di prescrizioni obbligatorie, per le quali saranno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze; nel frattempo sono stati dettati loro, i tempi e le modalità per la regolarizzazione delle violazioni.

Sospesa l'attività per quattro autolavaggi, tra Firenze e piana fiorentina, che non avevano provveduto alla nomina del responsabile per la sicurezza e al piano per la mancata valutazione dei rischi. Identificati inoltre 30 lavoratori, 25 dei quali sono risultati irregolari: per questo sono state elevate sanzioni per circa 60mila euro. In un caso è stato trovato anche un lavoratore "al nero" per il quale, il datore, è stato diffidato ad assumerlo. Infine in un autolavaggio a Firenze è stato anche accertato l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza privo della prevista autorizzazione ad essere installato e utilizzato in un luogo di lavoro.

