Elezioni Rsu in Sammontana di Empoli, 11 delegati sui 11 alla Flai Cgil

Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo Rsu in Sammontana (Empoli, Fi): su 511 voti validi, circa il 96% sono andati alla Flai Cgil che si aggiudica 11 delegati su 11 (uno in più rispetto all’ultima votazione). “Un risultato enorme, che ci vede crescere come voti assoluti e numero di delegati, un risultato frutto dell’attivismo e di anni di impegno, ascolto e presenza costante della Rsu stessa e della Flai Cgil sul territorio – commenta Francesco Baccanelli, Segretario Generale Flai Cgil Firenze -. E’ anche un riconoscimento verso le iniziative lanciate dalla Cgil negli ultimi periodi, dalle mobilitazioni alla campagna referendaria. L’esito di questa votazione ci carica di ancora maggiore responsabilità verso lavoratori e lavoratrici, e ci rafforza in vista delle prossime importanti sfide, sia sul fronte aziendale sia su quello più generale che ci vede in prima fila nelle battaglie per la pace e per la giustizia sociale”.

