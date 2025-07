Fiera di Vinci, cinque serate per un tuffo nel Medioevo vinciano

Giovedì 24 luglio, Palazzo Medici Riccardi ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Vinci, in programma dal 26 al 30 luglio: cinque serate per un tuffo nel Medioevo vinciano, un connubio fra tradizione popolare e modernità.

La Consigliera metropolitana delegata alla Cultura Claudia Sereni dichiara: "Come Città Metropolitana siamo convinti che la cultura diffusa sia uno strumento fondamentale per raccontare le ricchezze e la storia del nostro bellissimo territorio. La Fiera di Vinci è un appuntamento che unisce tradizione, creatività e partecipazione, in un contesto unico. Si tratta di una manifestazione che rafforza il legame della comunità con la propria storia e allo stesso tempo è un'importante occasione di promozione, attirando visitatori alla scoperta del borgo di Leonardo e delle sue eccellenze artistiche, enogastronomiche e paesaggistiche. Un ringraziamento sincero all'amministrazione e a tutte le realtà associative che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo".

“La Fiera di Vinci torna in una veste tutta nuova, volta a valorizzare la tradizione di un evento tra i più longevi del nostro Comune - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Devo fare un grande ringraziamento alle associazioni coinvolte perché quest'anno hanno messo in campo nuove idee e tantissima energia per realizzare un'edizione con tantissime attrazioni”.

Una festa rinnovata, un borgo vestito di giallo e di rosso per la nuova Fiera di Vinci. Cinque serate per rivivere la rievocazione storica del medioevo vinciano, con le tradizionali manifestazioni del Tenzon di palla e il Volo di Cecco Santi unite a nuove iniziative per animare il Capoluogo.

Il programma è dettagliato e unisce dal 26 al 30 luglio il borgo medievale (Via Roma, Piazza Masi e Piazza dei Conti Guidi) a Vinci Basso, ovvero la zona di Piazza della Libertà e Via Giovanni XXIII.

Così, se da una parte rivive il mito medievale, dall’altra il programma prevede un tema per ogni serata, declinato appositamente per l’occasione.

L'intervista al sindaco Vanni su Vinci d'Estate

L’inaugurazione e la mappa della festa

Comincia tutto sabato 26 alle 18.30, con l’inaugurazione sotto il portale che sarà allestito all’inizio di Via Roma. Nella stessa Via Roma ci saranno mercatini e banchi, con un’area selfie per condividere la propria esperienza. In Via Montalbano verrà istituito il Banco di Cecco Santi e in Piazza dei Conti Guidi verrà installata la mostra d’arte vinciana; Piazza Masi (o del Castello) ospiterà invece i giochi medievali e gli spettacoli del borgo medievale.

Borgo medievale (Via Roma, Piazza Masi, Piazza dei Conti Guidi)

Si parte sabato 26 luglio con la storia di Cecco Santi raccontata attraverso i disegni sulla sabbia da Ghibli Sand Artist e la voce narrante di Elena Talenti (Piazza Masi). Domenica 27, con la collaborazione del Gruppo Danze Storica della Pro Loco di Montopoli in Valdarno, arriva il Gran ballo di corte, in un particolare viaggio fra le atmosfere delle corti medievali (Piazza Masi).

Lunedì 28 il tradizionale Tenzon di palla: i Gialli di Vinci Alto e i Rossi di Vinci Basso si sfideranno per la conquista del Coppo nella partita di calcio storico (campo di Villa Martelli con accesso da Piazza Garibaldi).

Per tutte e cinque le serate, Piazza Masi ospiterà mostre d’arte e riproposizioni di giochi medievali.

Vinci Basso (Piazza della Libertà e Via Giovanni XXIII)

Ogni serata un tema specifico, nella parte bassa del Capoluogo, cioè in Piazza della Libertà e nell’adiacente Via Giovanni XXIII.

Sabato 26 musica live con le ‘Note de borgo’: dj set di Simone Brogi e Simone Giacomelli, con Dioniso, Le Pive nel Sacco, la cover band degli 883 e il Trio Mamé. Domenica 27 spazio al teatro, quello dei burattini, con Beatrice Doveri, e quello dedicato al volo da I Soliti Ignoti con un duetto fra Leonardo e Zoroastro.

Lunedì 28 è la serata dello sport: dimostrazioni e spettacolo grazie alle associazioni sportive vinciane. Martedì 29 è ‘Leonardesca. Sapori da Vinci’, la serata dedicata alla degustazione di vini e prodotti delle aziende agricole locali.

La chiusura della festa spetta come sempre al tradizionale Volo di Cecco Santi, con il corteo storico, la caccia al traditore per le strade del Capoluogo, il suo volo e lo spettacolo pirotecnico.

La Fiera di Vinci è organizzata dall’associazione Volo di Cecco Santi, in collaborazione con il Comune di Vinci, il Centro Commerciale Naturale Vincincentro, l’associazione Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano e dal Foto Club di Vinci.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Notizie correlate