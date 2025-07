Fugge all'alt, fermato dopo un inseguimento con la droga: arrestato a Firenze

Ha rallentato all'alt dei carabinieri ma, invece di fermarsi, ha accelerato il suo scooter dandosi alla fuga. Un controllo stradale è sfociato in un inseguimento a Firenze, tra via di Bellariva e via Aretina, con la corsa pericolosa della due ruote con due persone a bordo, che avrebbe percorso anche più strade contromano rischiando di coinvolgere pedoni. Giunti nel parcheggio della Coop di via del Madonnone, dove come spiegato dai militari l'auto dei carabinieri non poteva più accedere, i fuggitivi avrebbero tentato di disfarsi di un involucro prelevato dal sottosella. Raggiunti dai carabinieri a piedi, è stato fermato il conducente sorpreso nel tentativo di lanciare l'involucro in un giardino vicino, mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi a piedi.

Al giovane, 27 anni italiano, che una volta bloccato avrebbe provato a divincolarsi dalla presa dei militari, è stato attribuito il possesso dell’involucro di cui si era poco prima disfatto e che, una volta recuperato, è emerso contenere circa 80 grammi di hashish e 38 grammi di cocaina. Dai successivi accertamenti è inoltre emerso che il 27enne fosse alla guida del motociclo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, precedentemente assunte. Il giovane è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e collocato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio che sarà celebrato oggi.