Furti, tentata estorsione, ricettazione e resistenza: arrestata 35enne a Firenze

Il 22 luglio 2025 i Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato una 35enne romana, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. La misura è legata a una serie di reati commessi in pochi giorni tra settembre e ottobre 2024, tra cui furti su auto, tentata estorsione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e furto con destrezza all’aeroporto di Firenze. Le indagini, coordinate dal pool “reati seriali” della Procura e condotte da Carabinieri e Polizia, hanno permesso di ricostruire i fatti e giustificare la misura per prevenire ulteriori illeciti.

