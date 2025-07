Il comune di Castelfranco scrive a Geofor per protestare su disservizi delle scorse settimane

“Serve un cambio di passo nella gestione del rapporto tra Geofor e gli enti locali. È indispensabile che le difficoltà vengano condivise con anticipo, affinché si possano adottare misure organizzative e comunicative adeguate”.

Questo è un estratto della lettera che il comune di Castelfranco di Sotto, negli scorsi giorni ha inviato a Geofor, dopo i vari disservizi che si sono verificati nelle ultime 3 settimane in ampie zone del territorio comunale. Una serie di problemi che alla fine sono andati a discapito dei cittadini e che hanno richiesto giorni per essere risolti e riportare la situazione alla normalità con vari ritiri straordinari, neppure sempre tempestivi. In estate queste problematiche poi si sono acuite per alcune tipologie di rifiuto, come l'organico che se non viene ritirato con precisione secondo la cadenza del calendario, diventa un problema igienico e di maleodoranze per i cittadini.

Anche il multimateriale che rimane in strada per giorni o che i cittadini devono ritirare in casa dopo l'esposizione e il mancato ritiro, rappresenta una difficoltà per l'ingombro nelle abitazioni e può essere un richiamo per gli animali selvatici o randagi. Insomma una serie di criticità che secondo l'assessore all'ambiente Nicola Sgueo, che interviene a nome di tutta l'amministrazione comunale, non possono essere tollerate.

“Abbiamo – dice Sgueo - formalmente protestato con Geofor, attraverso una missiva del comune e speriamo che non ci sia bisogno di scrivere altre lettere. Quelle appena trascorse sono state settimane nere per la raccolta dei rifiuti, caratterizzate da disservizi sul porta a porta che hanno messo in difficoltà la popolazione. Capiamo ogni ragione, tuttavia i cittadini si aspettano risposte concrete e una collaborazione costruttiva. Bisogna – ribadisco - che il servizio sul territorio sia congruo a tutta una serie di aspettative che sono contenute nel contratto di servizio con Geofor, e non ultimo bisogna che il servizio di raccolta dei rifiuti sia adeguato a ciò che la popolazione paga in termini di tari, che è una cifra non indifferente.

“Non si capisce – continua Sgueo - perché Geofor, che è un'azienda grande e strutturata, che opera per conto dei comuni stessi, non riesca a gestire queste situazioni come ferie e scioperi e lasci di fatto il problema sulla soglia di casa dei cittadini. In qualunque altra azienda che si rispetti queste criticità vengono previste e gestite, nessuno protesta per un episodio di disservizio isolato, che ci può sempre stare, ma quello che è accaduto nel territorio comunale di Castelfranco nelle ultime settimane è stata una serie di mancati ritiri che ci pongono forti interrogativi sulla gestione dell'azienda Geofor.

Speriamo che dopo questi episodi l'azienda trovi le soluzione per evitare che i disservizi in intere aree del comune si verifichino nuovamente”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto Ufficio Stampa