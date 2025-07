Un 43enne residente a Cortona, in vacanza in Puglia, ha investito una 21enne a San Vito dei Normanni (Brindisi) mentre guidava senza patente. L’incidente è avvenuto la sera del 23 luglio, a pochi metri da casa della giovane, ora ricoverata in gravi condizioni in rianimazione. L’uomo, alla guida di una Nissan che si è ribaltata dopo l’impatto, è rimasto illeso. Secondo testimoni, l’auto viaggiava a velocità elevata. Indaga la Polizia Locale.

