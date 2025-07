La Toscana protagonista su LA7 nella quinta puntata di "Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia"

Domenica 27 luglio alle ore 11:45 su LA7 torna l’appuntamento con “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma televisivo prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa volta il treno ci conduce nel cuore della Toscana, lungo la suggestiva ferrovia della Val d’Orcia, alla scoperta di un itinerario autentico, scandito dai ritmi lenti dei convogli d’epoca e dalle storie custodite tra colline, borghi e valli.

A guidare il telespettatore in questo meraviglioso viaggio, la giornalista Stefania Capobianco, accompagnata dall’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani.

Il percorso prende il via da Siena, città simbolo del Medioevo italiano, con le sue piazze scenografiche, il fascino gotico del Duomo e l’anima vibrante del Palio.



Da qui, il treno si inoltra in una Toscana più intima e sorprendente, attraversando la piccola frazione di Monte Antico, dove si potrà assistere alle suggestive manovre ferroviarie della locomotiva a vapore.

Il viaggio prosegue verso la fermata di Monte Amiata, dove la conduttrice scenderà per raggiungere Bagno Vignoni, celebre per la sua iconica piazza al cui centro sorge una vasca d’acqua termale, un gioiello incastonato nel Comune di San Quirico d’Orcia.

Ultima tappa è Montalcino, patria del Brunello e borgo di rara eleganza, circondato da vigneti, rocche e campanili che disegnano un paesaggio mozzafiato.

A impreziosire la narrazione, la colonna sonora scelta per la puntata: “La lontananza” di Domenico Modugno, scritta insieme a Enrica Bonaccorti. Un brano intriso di poesia e malinconia, capace di restituire l’essenza del viaggio come scoperta, memoria e appartenenza.

La quinta tappa di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” è un invito a rallentare, ad ascoltare il territorio, a riscoprire il viaggio come racconto e come esperienza. La Toscana, con la sua bellezza profonda e senza tempo, si svela in una forma nuova, incorniciata dalle nuvole di vapore di un’antica locomotiva.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate