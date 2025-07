Libro contro la “teoria gender” a Empoli, Bandini (PD): "Ci battiamo per parità di genere e rispetto"

A Empoli stasera la Lega presenterà il libro di Rossano Sasso capogruppo commissione cultura e naturalmente autore del libro GIÙ LE MANI DAI NOSTRI FIGLI.

Un’iniziativa promossa anche da Centrodestra per Empoli e La mia Empoli, liste che nelle scorse amministrative hanno appoggiato la candidatura a sindaco Andrea Poggianti.

La portavoce delle Donne democratiche Empolese Val D’Elsa Irene Bandini commenta l’iniziativa: «Sasso è impegnato da mesi in una battaglia contro le associazioni Lgbtq e contro le scuole che educano al rispetto delle differenze. Da sottosegretario all’istruzione ha strizzato più volte l’occhio a no-vax definendo la vaccinazione per gli insegnanti: «Illiberale, un tso per lo più sperimentale». È stato il primo parlamentare italiano a parlare di remigrazione. L'ex sindacalista dell'Ugl è stato catapultato in Parlamento in qualità di fedelissimo del Capitano. Da allora è diventato alfiere di praticamente tutte le battaglie mutuate dal mondo trumpiano, e non solo. È facile capire quanto le sue battaglie siano ideologiche, con lo scopo esclusivo di distogliere l’attenzione dai problemi reali della scuola italiana, come la mancanza di risorse e il ritardo nelle politiche educative».

«Noi ci battiamo per la parità di genere, il rispetto e l’inclusività nelle scuole e nella società tutta – continua Bandini –. Lasciamo a esponenti della destra italiana questa squallida lotta all’inesistente “teoria gender”, che non fa altro che contribuire a sabotare percorsi di educazione al rispetto e all’inclusione, percorsi di educazione sessuo-affettiva adeguati e completi, e a marginalizzare ulteriormente le persone LGBTQIA+ nel Paese, creando un clima di esclusione e discriminazione. Ciò che davvero meritano le nuove generazioni, le nostre figlie e i nostri figli, è una scuola che li accompagni e che dia loro gli strumenti per vivere in società nel rispetto delle diversità e all’insegna dell’equità tra tutte le persone, e in difesa di questo, noi, saremo sempre in prima linea».

Notizie correlate