L'omaggio al sergente Charles Levesque: "Si sacrificò per la libertà di San Miniato"

Nella mattinata del 23 luglio 2025, il Coordinatore provinciale di Pisa del Centro XXV Aprile e Consigliere Nazionale dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati, Michele Fiaschi, si è recato presso il Florence American Cemetery and Memorial per rendere omaggio alla Tomba del Sergente Scelto Charles W. Levesque, unico militare alleato caduto nella Battaglia di Calenzano il 23 luglio 1944. Durante la cerimonia commemorativa, Fiaschi ha deposto un omaggio floreale in segno di rispetto e riconoscenza, sottolineando: «È il secondo anno consecutivo che onoriamo Levesque. L'Associazione che presiedo ha scelto questa figura come simbolo di tutti i militari statunitensi che, con il loro sacrificio, hanno restituito la libertà ai nostri territori».

In segno di riconoscimento, è stato consegnato un Attestato d’Onore al Cimitero Americano di Firenze, conferito come luogo di conservazione e promozione della Memoria, ricevuto dalla Vicedirettrice Dott.ssa Isabella Rundini, presente alla cerimonia. Il Centro XXV Aprile e l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati rinnovano il suo impegno nel custodire la Memoria e valorizzare le storie di chi ha lottato per la democrazia e la pace, affinché le generazioni future continuino a comprenderne il valore.

Il profilo del Sergente Scelto Levesque

Nato il 30 dicembre 1908 a Berlin, nel New Hampshire, Charles W. Levesque lavorava con dedizione nelle ferrovie, presso la Maine Central Railroad. Con l'arruolamento nel 349° Reggimento di fanteria dell’88ª Divisione Blue Devils, raggiunse il grado di Sergente Scelto. Il 23 luglio 1944, in un atto di coraggio estremo, attaccò da solo una postazione nemica per fermare ulteriori aggressioni contro la popolazione civile di San Miniato. Fu colpito mortalmente da un proiettile tedesco: il suo gesto eroico è oggi memoria viva del prezzo della libertà.

Fonte: Centro XXV Aprile, Aici Pisa

