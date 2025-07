Montespertoli e Castelfiorentino, uniti nel ricordo a Bologna

In occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, i Comuni di Montespertoli e Castelfiorentino parteciperanno insieme alla cerimonia ufficiale del 2 agosto.

L’attentato terroristico del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna è la strage più grave avvenuta in Italia in tempo di pace. Una bomba collocata nella sala d’aspetto esplose alle 10:25, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. Tra le vittime anche tre concittadine di Montespertoli: Maria Fresu, la figlia Angela – la più piccola tra le vittime, appena tre anni – e l’amica Verdiana Bivona. Stavano partendo per le vacanze, come tante famiglie in quel sabato d’estate.

Alla cerimonia commemorativa del 2 agosto a Bologna prenderanno parte, in rappresentanza delle due amministrazioni comunali, i Sindaci Alessio Mugnaini e Francesca Giannì e l’Assessora Marta Longaresi.

"Con orgoglio anche quest'anno saremo presenti alla cerimonia di celebrazione che ricorda la strage di Bologna del 2 agosto 1980. La più grave strage degli anni di piombo, un fatto estremamente doloroso che ha coinvolto anche una nostra giovane cittadina. Una pagina della storia, che trasuda ancora d'odio e che non deve e non può assolutamente essere dimenticata. Parentesi di violenze e sangue di tante persone assolutamente innocenti, una pagina che ci deve guidare nella quotidianità, quando le sfumature di questo profondo odio sembra riaffiorare sempre più. " dichiarano la Sindaca Giannì e l’assessora Longaresi.

Nello stesso giorno, il Comune di Montespertoli organizza una cerimonia commemorativa presso il Cimitero Comunale, dove riposano Maria e Angela Fresu. L’appuntamento è alle ore 18:30, per un momento di raccoglimento aperto alla cittadinanza, con la partecipazione delle autorità istituzionali e delle associazioni del territorio.

“La giustizia ha fatto pasi in avanti verso la verità, è certa la matrice fascista della strage, la recente conferma in cassazione della condanna di Bellini è una svolta importante in questi 45 anni di ricerca della verità. La strategia del terrore e delle stragi ha provato a destabilizzare il Paese stroncando vite giovanissime e da scrivere come quelle delle nostre concittadine. Noi non dimentichiamo e cercheremo di trasmettere ancora con più forza valori di democrazia alle nuove generazioni” dichiara il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Maria e Angela, originarie di Montespertoli e residenti a Gricciano, si trovavano in stazione a Bologna in partenza per una vacanza, quando persero tragicamente la vita nell’esplosione. Il loro ricordo rappresenta per la comunità montespertolese un simbolo di dolore ma anche di impegno nel mantenere viva la memoria.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia del pomeriggio, per testimoniare la vicinanza della comunità e rinnovare, anno dopo anno, il dovere della memoria.