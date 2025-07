Il volontariato piange la scomparsa di Walter Mariotti, presidente Pubblica Assistenza Santa Maria a Monte: "Vuoto enorme"

Lutto nel mondo del volontariato e dell'associazionismo toscano per la prematura scomparsa all'età di 55 anni di Walter Mariotti, presidente della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e coordinatore di Anpas Zona Pisana. Secondo quanto si apprende Mariotti è stato colto da un malore nella serata di mercoledì 23 luglio nella sua abitazione, poco prima dell'orario di cena. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Pubblica Assistenza che hanno tentato le manovre di rianimazione per più di quaranta minuti, per tentare di salvare il loro presidente. Purtroppo però per Mariotti non c'è stato nulla da fare e il medico ne ha constatato il decesso.

Una scomparsa improvvisa che lascia un grande vuoto nel territorio di Santa Maria a Monte, dove il 55enne viveva con la famiglia e dove prestava servizio per la sua comunità. Oltre ai panni di volontario vestiti per molti anni, alla guida della Pubblica Assistenza dal 2019 e anche coordinatore delle pubbliche assistenze pisane, lavorava come dipendente alla Piaggio.

Una grande stima intorno a Mariotti, testimoniata anche dai tanti messaggi di cordoglio espressi nelle ultime ore. "Anpas Toscana tutta e il Presidente Dimitri Bettini si stringono alla famiglia insieme a tutto il mondo del volontariato toscano" si legge sulla pagina facebook. A comunicare la scomparsa, sempre tramite un messaggio sui social, è stata la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte: "Notizie che non vorremmo mai dare - inizia il post - ancora non riusciamo a credere a ciò che stiamo vivendo e a ciò che è successo. La nostra grande famiglia, come piaceva chiamarla a lui, si stringe attorno a Claudia, Ambra e Giacomo per la perdita del marito e del padre... una grande perdita per tutta la comunità Anpas Zona Pisana. Condoglianze a tutta la famiglia".

E ancora, in un altro messaggio, una dedica al presidente: "Il tuo sorriso, il tuo impegno nel volontariato, la tua passione ad aiutare gli altri.... Lasci un vuoto enorme in tutti noi... La nostra colonna. Guidaci dall'alto a costruire ciò che avevi in mente! Grazie per i tuoi insegnamenti, i tuoi gesti, le tue parole... Insieme diventeremo grandi, ci ripetevi ogni giorno, ci spronavi a fare meglio e a puntare sempre in alto! Grazie. La Pubblica Assistenza SMAM non ti dimenticherà mai".

I funerali di Walter Mariotti si svolgeranno sabato 26 luglio, alle 15, nella chiesa di San Donato di Santa Maria a Monte.

