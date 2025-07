Radio Lady ancora voce ufficiale degli Azzurri

L’Empoli Football Club ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo per la cessione dei diritti radiofonici con l’emittente empolese Radio Lady 97.7, parte della famiglia di XmediaGroup che comprende anche gonews.it e EmpoliChannel.it, e che sarà ancora una volta la radio ufficiale azzurra per la stagione in arrivo. Una notizia importante per i tifosi, che potranno vivere ogni partita degli Azzurri con una copertura totale e appassionata anche nel prossimo campionato di Serie B.

