Rapina una ragazza della sua auto minacciandola con un cane, arrestato

La polizia di Firenze ha arrestato un 41enne italiano accusato di rapina. Il 14 maggio 2025, l’uomo avrebbe minacciato e strattonato una 24enne in via Alli Maccarani, aizzandole contro un cane di grossa taglia per rubarle l’auto, una Fiat Panda. Grazie alle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, è stato identificato e raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

