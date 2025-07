Ripristinato il funzionamento di uno dei due ascensori di Fucecchio

È stato ripristinato il funzionamento del primo dei due ascensori pubblici di Fucecchio, che da via Sottovalle conducono fino a via Castruccio. Si tratta dell'ascensore n.1, ovvero quello di sinistra, che adesso è nuovamente funzionante.

Nei prossimi giorni la ditta incaricata procederà con le verifiche sull'ascensore n.2, quello di destra, così da ripristinare in breve tempo anche il secondo impianto.

"Ringrazio la ditta per questo intervento fondamentale per restituire alla comunità un servizio così importante - dichiara la sindaca Emma Donnini -. Adesso auspichiamo un veloce ripristino anche del secondo ascensore. Un grazie di cuore alla Pubblica Assistenza, la cui disponibilità ci ha permesso di mettere a disposizione il servizio "taxi ascensore" per rispondere alle necessità delle persone anziane e disabili".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

