Rubano abiti e profumi da 700 euro, aggrediscono addetto sicurezza: arrestate due donne

La sera del 23 luglio 2025 i carabinieri di Firenze hanno arrestato due cittadine peruviane di 21 e 22 anni, già note alle forze dell’ordine, per tentata rapina impropria in concorso. Le due donne avevano sottratto abiti e un profumo, per un valore di circa 700 euro, da un negozio in piazza del Grano. Sorprese da un addetto alla sicurezza, lo hanno aggredito per fuggire, ma l’uomo è riuscito a trattenerle fino all’arrivo dei militari. La refurtiva è stata restituita e le arrestate portate al carcere di Sollicciano. Il vigilante non ha riportato ferite.

