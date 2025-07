Rubò borse di lusso da una casa a Pontedera, arrestato 25enne

Il 22 luglio 2025 i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 25enne straniero, con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Nel 2023 l’uomo aveva rubato tre borse di un noto marchio, per un valore di circa 4.500 euro, da un’abitazione della città. Le indagini permisero di recuperare una borsa nella sua abitazione e le altre due, individuate su siti di vendita online, erano state rintracciate a Milano. Tutti i beni sono stati restituiti al proprietario. Il giovane dovrà scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione per furto in abitazione.

