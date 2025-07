Teatro del Silenzio, la prima serata si è conclusa con 10mila spettatori

Con oltre 10.000 spettatori e il sold out registrato con anticipo, si è conclusa con entusiasmo la prima serata dell’edizione del ventennale del Teatro del Silenzio, che ha visto il 22 luglio aprirsi sotto il segno della grande musica e dell’emozione condivisa.

Protagonista assoluto della serata è stato Andrea Bocelli, accompagnato sul palco da due ospiti straordinari: il leggendario Plácido Domingo e la giovane rivelazione Clara. Il repertorio, costruito tra arie immortali e interpretazioni contemporanee, ha attraversato il tempo e i generi, regalando un’esperienza intensa, raffinata e carica di pathos.

La scenografia naturale dell’anfiteatro ha accolto nuovamente "Tindaro Screpolato" di Igor Mitoraj, simbolo dell’unione fra arte e territorio, sospesa sul lago come emblema visivo e poetico. A completare il percorso artistico, le due monumentali sculture installate nel centro storico di Lajatico hanno offerto una narrazione a tutto tondo , valorizzata dalla direzione artistica di Alberto Bartalini.

Questo primo appuntamento conferma il Teatro del Silenzio come evento di riferimento nel panorama culturale mondiale, capace di coniugare visione artistica, patrimonio paesaggistico e progettualità contemporanea. Il successo della serata inaugura un’edizione celebrativa destinata a lasciare il segno, in attesa dei prossimi appuntamenti del 24 e 26 luglio.

I biglietti, esauriti con largo anticipo, erano disponibili esclusivamente sui circuiti autorizzati Vivaticket, City Sound e InfoLajatico.

Il prossimo evento in programma è fissato per giovedì 24 luglio, con protagonista Matteo Bocelli e uno spettacolo esclusivo pensato per il pubblico del Teatro del Silenzio. A seguire, sabato 26 luglio, il ritorno del Maestro Andrea Bocelli per la serata conclusiva.