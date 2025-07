Vendeva pesce abusivamente a Vinci, sanzioni e sequestro

Vendeva pesce in maniera abusiva, senza un'adeguata abilitazione e senza concessione di posteggio.

Sono stati gli agenti della polizia municipale dell'Unione Empolese Valdelsa a individuare il soggetto, che nelle frazioni del territorio comunale di Vinci utilizzava la propria auto per mettere in vendita almeno 4 chili di prodotti ittici (salmoni, totani, gallinelle e merluzzo), che teneva esposti in contenitori di polistirolo nel bagagliaio.

La polizia municipale ha così sanzionato l'uomo per un ammontare complessivo di 8.000 euro, vista anche l'assenza della notificazione dell'Asl competente, necessaria per il trasporto di alimenti.

Oltre agli alimenti, all'uomo sono stati sequestrati una bilancia, un tagliere e una mannaia.

All'operazione ha collaborato anche il Dipartimento di prevenzione pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Asl di Empoli, che con atto separato ha provveduto al ritiro e alla custodia della merce sequestrata, contestando ulteriori violazioni amministrative di propria competenza.

Sul caso è intervenuto Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "I controlli della Polizia Municipale che abbiamo avviato nelle frazioni del nostro territorio per rendere le nostre strade più sicure stanno portando i loro frutti. Grazie all'attività degli agenti, in questi mesi sono state riscontrate varie infrazioni al Codice della strada opportunamente sanzionate. L'ultimo controllo ha permesso d'individuare una violazione grave del Codice del commercio, che avrebbe potuto creare problemi importanti alla salute dei cittadini. Per questo ci tengo a ringraziare il comando della polizia municipale dell'Unione Empolese Valdelsa per l'importante lavoro che sta portando avanti".

Così Massimo Luschi, comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: "L'attività del Comando Territoriale di Vinci, cui va il mio plauso, sottolinea l’importanza della polizia locale sul territorio. Attività come possiamo vedere, che contemplano tantissime casistiche, tutte volte alla tutela della cittadinanza e per le quali è richiesta una formazione di eccellenza".

