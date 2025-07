A Empoli "si fa rumore" per Gaza, iniziativa alla Tenda della Pace in piazza della Vittoria

In un momento storico in cui l’orrore della guerra sembra diventato invisibile, scegliamo di non restare in silenzio. A Gaza si muore: di fame, di bombe, di abbandono. Mentre il mondo distoglie lo sguardo, noi lo alziamo. Con forza. Con rumore.

Empoli per la Pace aderisce all’iniziativa nazionale “Gaza muore: disertiamo il silenzio” e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla mobilitazione simbolica e sonora domenica 27 luglio, dalle ore 22.00 alle 22.30 in Piazza della Vittoria, alla Tenda della Pace.

Facciamo rumore, insieme.

Portiamo pentole, coperchi, campanelli, strumenti musicali, la nostra voce. Suoniamo, fischiamo, battiamo. Dalle piazze, dai balconi, dalle finestre: alziamo un frastuono collettivo che rompa l’indifferenza. Per chi non ha più voce, per chi è sotto le macerie, per chi lotta ogni giorno per sopravvivere.

Facciamo chiasso, facciamolo ovunque. Facciamolo perché restare in silenzio è diventare complici.

Empoli non tace. Gaza non è sola.

Fonte: Empoli per la Pace