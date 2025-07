Abc, ufficiale: Alessio Cicilano è la terza conferma

Terza conferma all’insegna della castellanità: si tratta di Alessio Cicilano, che anche per la prossima stagione vestirà la maglia dell’Abc Solettificio Manetti con la volontà di riscattare gli ultimi due anni segnati da pesanti infortuni. Con il gialloblu cucito addosso, il regista castellano porterà in dote voglia di rivalsa e forte senso di appartenenza, due elementi che dovranno caratterizzare il nuovo gruppo a disposizione di coach Paludi.

“La nuova stagione porta con sè molti stimoli, sia personali che di squadra – racconta Alessio – , ed avere la possibilità di rappresentare ancora una volta i colori del mio paese significa tanto. Le difficoltà passate devono alimentare la nostra fame e la grinta per affrontare il nuovo campionato. Purtroppo l’anno scorso sono stato costretto a restare ai box per infortunio, e adesso ho voglia di rimettermi in gioco e dare il massimo per questa maglia che mi ha cresciuto”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

