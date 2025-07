Alluvione 2023, in arrivo risorse economiche per 126 famiglie a Fucecchio

Un aiuto concreto a sostegno della comunità di Fucecchio duramente colpita dall’alluvione del 2023. E' quanto realizzato dal bando pubblico reso possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione CR Firenze, che nel gennaio 2024 aveva deliberato lo stanziamento di 100 mila euro in aiuto alle famiglie colpite dagli eventi alluvionali.

Risorse che a partire da lunedì 28 luglio, per il tramite della Pubblica Assistenza, saranno distribuite alle 126 famiglie fucecchiesi individuate a seguito dell'avviso pubblico. Si tratta di nuclei familiari iscritti nelle liste dei servizi sociali, che vivono in situazioni di oggettiva fragilità socio-economica, oppure di famiglie che hanno subito danni significativi alle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali del 2023.

“Ringrazio sentitamente la Fondazione CR Firenze, nelle figure del presidente Bernabò Bocca e del direttore generale Gabriele Gori, per questo gesto davvero importante per la nostra comunità – commenta la sindaca Emma Donnini -, a dimostrazione della costante vicinanza della Fondazione al nostro territorio. Un grazie di cuore anche alla Pubblica Assistenza e al suo presidente Luigi Checchi, il cui supporto è stato fondamentale non soltanto nel momento dell'emergenza ma anche per aiutarci ad individuare i nuclei familiari in maggiore difficoltà”.

Il bando, che fu aperto a tutti i nuclei familiari colpiti dall’emergenza alluvione, ha infatti dato origine ad una graduatoria in base alla quale sono state individuate le 126 famiglie beneficiarie del contributo, tenendo conto in primis della fragilità socio-economica del nucleo familiare, oltre alla gravità dei danni legati all’evento alluvionale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

