Avane, la denuncia di Aristogatti: "Gattina lanciata dal finestrino dell'auto"

"Scusate brava gente, era proprio necessario lanciarmi?". L'associazione Aristogatti del Gattile di Empoli la prende con ironia, ma vuole denunciare qualcosa di serio e grave. Nella giornata di giovedì 24 luglio una macchina nera con due persone "ha pensato bene di lanciare una gattina dal finestrino mentre era in corsa".

Continua così la denuncia di Aristogatti: "Fortuna ha voluto che delle persone abbiano visto e recuperato subito. Purtroppo non sono riusciti a capire il modello dell'auto e nemmeno la targa". La gatta, di circa tre mesi ("dolcissima, affettuosa, chiaramente abituata al contatto umano"), è stata portata al Gattile di Empoli.

"Prima di tutto verrà fatta visitare per escludere traumi, poi cercheremo per lei una famiglia vera, di quelle che non buttano i gatti dai finestrini, ma li mettono sul cuscini. Lei è un amore. Si fa coccolare, si struscia, fa le fusa. È un gattino buono, troppo buono per il mondo di cui fa parte. Ovviamente chiunque avesse info utili sull'accaduto ci contatti" dicono da Aristogatti. Quel che è certo è che la gattina ha ricevuto diverse richieste di adozione, stando al post social del gattile.