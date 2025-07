Biblioteca Vallesiana, arriva lo 'scaffale del dono'

La Biblioteca comunale Vallesiana ha avviato in questi giorni una lodevole iniziativa, mettendo a disposizione un intero scaffale in cui collocare libri scolastici e dizionari usati, ricevuti in dono dai cittadini, affinché possano essere usufruiti liberamente da chiunque ne abbia necessità.

Lo scaffale, ribattezzato opportunamente “Lo scaffale del dono”, è pronto a ricevere, oltre ad ogni tipologia di dizionari, i testi scolastici delle scuole secondarie di primo grado (medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), purché non più vecchi di 5 anni e in buone condizioni.

L’invito quindi è rivolto a chiunque, in possesso di libri o dizionari recenti non più utilizzati, possa contribuire, donandoli, ad arricchire lo scaffale di contenuti e a garantire il diritto allo studio a tutte le ragazze e i ragazzi, in particolare a coloro le cui famiglie non sono in grado di affrontare il crescente costo dei libri scolastici, che per ogni anno e per ogni figlio è arrivato a superare i 300 euro.

La pratica del dono e del riuso riveste inoltre un valore rilevante e significativo, ai fini della riduzione dell’impatto ambientale, della promozione della sostenibilità, con evidenti benefici economici. Costituisce infine un importante insegnamento alle nuove generazioni a prendersi cura degli oggetti, che possono avere una utilità per altri, quindi una nuova vita, e a combattere la pratica consumistica dell’usa e getta, ormai sempre più in voga.

“Siamo molto contente di questo progetto che prima di tutto è un'opportunità di scambio comunitario trasversale ad ecologia, cultura del dono e valore sociale” - affermano all'unisono Federica Parisi, assessora al sociale e Marta Longaresi, assessora all’istruzione. “Venire incontro ai bisogni di tutte le famiglie – proseguono le due amministratrici - riscoprendo il gesto del donare e del ri-utilizzare: un'azione all'apparenza semplice, che richiede, invece, dedizione a prendersi cura dei propri libri per potergli poi offrire una seconda vita”. “Ringraziamo – concludono Parisi e Longaresi - tutte le forze che hanno partecipato, l'istituto comprensivo e l'Istituto Enriques, i nostri uffici comunali e la Biblioteca Vellesiana, i servizi sociali del territorio e tutta la nostra comunità”.

Il servizio offerto avrà carattere sperimentale per questo primo anno e sarà implementato in futuro con tutti gli aggiustamenti necessari, anche grazie ai suggerimenti dei donatori, confidando soprattutto che i cittadini tutti e in particolare i “vecchi” studenti ne colgano lo spirito e il grande valore insito.

Proprio per accogliere il più possibile lo slancio del dono, anche nel mese di agosto in cui la Biblioteca osserverà un periodo di chiusura per ferie, precisamente dal 4 al 24 agosto compresi, sarà possibile consegnare libri e dizionari da mettere a disposizione nello scaffale del dono, direttamente in Comune, presso l’Ufficio Scuola.

Fino al 2 agosto e dal 25 agosto al 15 settembre, la Biblioteca osserverà l’orario di apertura estivo, come segue:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9:30 alle 13:00

Martedì e Giovedì: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Sabato: dalle 9:30 alle 12:30

CHIUSURA DAL 4 AL 24 AGOSTO COMPRESI

L’Ufficio Scuola del Comune sarà invece aperto anche nel mese di agosto con il seguente orario: martedì mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa, il personale della Biblioteca è a completa disposizione.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa