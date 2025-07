Brian May dei Queen si esibirà al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli

Al Teatro del Silenzio a Lajatico ci sarà anche Brian May. Lo storico chitarrista dei Queen sarà tra gli ospiti della ventesima edizione, stando a quanto annunciato da Andrea Bocelli sui social.

Dopo la tappa di Bocelli con Clara e Placido Domingo e quella di Matteo Bocelli, il 26 luglio sarà la volta di Andrea Bocelli e Brian May. Per il britannico è un ritorno in quel di Lajatico.

"Il 26 luglio ritorna un amico, un astrofisico, un compositore brillante e chitarrista dei Queen: la leggenda del rock Brian May, benvenuto a Lajatico! Per la gioia dei fan di tutto il mondo (e anche mio) celebreremo come si deve un ospite speciale che ha plasmato la storia della musica" ha scritto Bocelli.